藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

文化部2.8億追加預算全遭砍 李遠：最不捨文化人遭踐踏

2025/08/30 15:05

李遠出席台灣影視編劇學院「開學儀式暨課程說明會」。（文化部提供）李遠出席台灣影視編劇學院「開學儀式暨課程說明會」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院昨（28~29）日熬夜協商預算，文化部不僅2.8億追加預算全遭刪除，文化部長李遠堅定捍衛預算無果，想到文化人遭踐踏，留下無奈的淚水。對此，李遠今日出席台灣影視編劇學院「開學儀式暨課程說明會」時，回應媒體詢問再度重申，文化部的評審都非常公平，絕對沒有拿錢幫忙大罷免。

李遠說明，文化部追加預算編列2.8億，都是一般業務，其中最重要是媒宣費約 3、4千萬，其次是文化部有非常多的館所，美術館、人權館還有博物館，業務費不太夠，那些費用也是在這個裡面，「假如我一直低頭，低頭說好、好都可以的話，大概剩下很少。」

「所以後來我就選擇必須為這個文化部還有文化人講一點話，因為這段時間大家把文化部講成是一直拿錢去，好像拿錢去幫忙大罷免也好，幫忙去養網軍或者養側翼，這個對我們文化部太不公平了，至少我到任這1年多，什麼都評審，都是非常公平的，完全沒有（他們所說的情況），所以我覺得才忍不住說，我最後要把這話講出來。」

李遠指出，預算又不是誰的，都是納稅人的錢，「我本來覺得大家應該行政跟立法是一樣可以溝通，沒有那種情緒的，我把我該講的話講完了，如果對方那麼情緒全部刪掉，我們就咬緊牙做到最後12月。」李遠表示，因為前面已經被刪那麼多，勉強走到8月底，如今也只能硬撐。

