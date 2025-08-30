從約談23位「舔共」藝人到不罰 李遠還原始末

李遠出席台灣影視編劇學院「開學儀式暨課程說明會」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕政府查處歐陽娜娜等23位藝人唱和中國官媒宣傳，文化部長李遠昨日以公開信呼籲藝人勿成為中國統戰工具；陸委會發言人梁文傑則強調這次不會懲處，但若下次還有相同狀況，必然會動用相關規定。對此，文化部長李遠今日出席影視編劇學院開學時說明，文化部與陸委會討論很久，過程非常慎重。

李遠表示，「我們非常慎重，因為以前從來沒有做過，陸委會跟我們之間討論很久，他就鎖定了他們所收集到的證據23個，用很正式的公文給我們，我們幫忙約談。」約談的過程很漫長，而且約談的題目也一修再修。李遠重申，因為文化部的角色一直是比較關懷藝人，跟了解他們去中國大陸的發展，「所以我們連問的問題都非常的很小心，後來的回答，把它做成一個報告，結論就是，其實可能所有的小編都是被控制的，包括經紀公司，由他們來決定發言，甚至於經紀公司發言的那個發出去的文都不是經紀公司，都可能是被控制的一群小編。」

過程中也思考「裁決」的問題，李遠認為最折衷的方式，就是由他寫一封信，表達整個調查的結果，「陸委會有他們的立場，我們就應該是各自表述。」李遠說，「我自己寫一封信，把我們的調查結果報告，也把我的心情，跟包括還沒有去的人，也不是說鎖定這23個，現在還沒有去中國大陸或是已經去的，或者是去很久了，我表達我們文化部的立場跟我們的呼籲，還有提醒。」

