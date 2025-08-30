自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

懷念當編劇？ 李遠揭最愛工作時段，像與自己的靈魂對話

2025/08/30 21:00

「台灣影視編劇學院」開學儀式，文化部長李遠（右5）、文化部影視局長王淑芳（右4）、台灣影視編劇協會理事長蔡顗禾（右3）等與講師及學員們合影。（文化部提供）「台灣影視編劇學院」開學儀式，文化部長李遠（右5）、文化部影視局長王淑芳（右4）、台灣影視編劇協會理事長蔡顗禾（右3）等與講師及學員們合影。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕剛從立院追加預算保衛戰中慘敗的文化部長李遠，最不捨文化人遭踐踏。李遠今（30）日出席台灣影視編劇學院「開學儀式暨課程說明會」時表示，「編劇學院」是他擔任文化部長1年多以來，心中最想做的事情之一；談到編劇工作時，眼神再度閃現光芒，不知是否懷念起當編劇的歲月？

李遠與現場「同學」分享，1980年代他在中影工作，讓他擁有企劃、編劇、製片、拍攝、行銷等電影從頭至尾的工作經驗。其中，他最喜歡編劇，因為編劇通常在下班後的半夜進行，安靜的寫作時刻，如同「在與自己的靈魂對話」；編劇也可以將不想告訴任何人，甚至心理醫師的秘密寫進劇本，李遠認為，當編劇是一個既美好又快樂的事情。

李遠還說，編劇不是一個單打獨鬥的工作，「編劇是一群人，這些人很快樂」，導演、編劇會一起想題材、討論劇本，甚至如《戀戀風塵》一般，導演侯孝賢就把編劇吳念真的「秘密」真正拍成電影。這個快樂的過程，也是促成李遠成立編劇學院的初衷，期盼減除編劇獨自閉門在家創作的痛不欲生，而把「一群志同道合的人牽在一起」。

李遠說，編劇學院學員匯聚了各年齡層，也有許多原先就是編劇，或是演員、製片、作家等身份的人共同加入，相信經過專業課程後，「這些人很快就會上場」。

