自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台積電硬筆書法大賞今頒獎 71歲孫運璿中風仍手寫「我愛你」給太太

2025/08/30 20:34

〔記者林曉雲／台北報導〕昨天是七夕情人節，「第3屆台積電硬筆書法大賞」以情書為主題，今（30）日舉行頒獎典禮，孫運璿學術基金會董事長張家祝，以孫運璿寫給夫人的情書為例說，即使孫運璿當時71歲，且因中風，連握筆都十分困難，但仍堅持一筆一畫寫下對夫人的愛：「世界上最深的太平洋海溝也沒有我愛你之深」，在字跡的輕重與筆畫的頓挫中，可窺見筆墨間的真摯與浪漫。

書法大賞由台積電文教基金會與孫運璿學術基金會共同主辦，台積電文教基金會執行長許峻郎及多位硬筆書法名家古耀華、宇文正等人共襄盛舉，得獎作品即日起至9月28日將於市定古蹟孫運璿科技．人文紀念館展出，民眾可免費參觀。

許峻郎表示，他的成長過程中沒有智慧型手機，也沒有網際網路，所有學習及溝通都得靠書寫，字跡猶如代表另一個自己，不僅是自我心靈與世界萬物的溝通橋樑，也是真切情意的出口，今年硬筆書法的主題是「情書」，可以是人世間的情，也可以是對有形世界的愛，希望年輕一代在日常數位圖像的溝通外，有時也能回到素樸，領略字裡行間的真切情意。

第3屆大賞吸引近2500人參加，140件優秀作品脫穎而出，國小組龔彥傑以嚴謹朗暢的筆法，從上屆佳作躍升至這屆首獎；國中組首獎曾于津的作品溫潤雅致，一派天真，讀來可喜，堪稱黑馬；高中組前三名皆首次嶄露頭角，表現耀眼，其中張玳瑜的作品瀟灑靈動，搭配藍色明度變化的表格設計，典雅清秀獲肯定；教師組高手雲集，經過5輪投票才定出勝負，去年獲二獎的老師柯潮政，以溫雅樸實、兼具金石篆籀韻味的傑作，擊敗群雄奪冠。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應