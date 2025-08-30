台積電硬筆書法大賞今頒獎 71歲孫運璿中風仍手寫「我愛你」給太太

〔記者林曉雲／台北報導〕昨天是七夕情人節，「第3屆台積電硬筆書法大賞」以情書為主題，今（30）日舉行頒獎典禮，孫運璿學術基金會董事長張家祝，以孫運璿寫給夫人的情書為例說，即使孫運璿當時71歲，且因中風，連握筆都十分困難，但仍堅持一筆一畫寫下對夫人的愛：「世界上最深的太平洋海溝也沒有我愛你之深」，在字跡的輕重與筆畫的頓挫中，可窺見筆墨間的真摯與浪漫。

書法大賞由台積電文教基金會與孫運璿學術基金會共同主辦，台積電文教基金會執行長許峻郎及多位硬筆書法名家古耀華、宇文正等人共襄盛舉，得獎作品即日起至9月28日將於市定古蹟孫運璿科技．人文紀念館展出，民眾可免費參觀。

許峻郎表示，他的成長過程中沒有智慧型手機，也沒有網際網路，所有學習及溝通都得靠書寫，字跡猶如代表另一個自己，不僅是自我心靈與世界萬物的溝通橋樑，也是真切情意的出口，今年硬筆書法的主題是「情書」，可以是人世間的情，也可以是對有形世界的愛，希望年輕一代在日常數位圖像的溝通外，有時也能回到素樸，領略字裡行間的真切情意。

第3屆大賞吸引近2500人參加，140件優秀作品脫穎而出，國小組龔彥傑以嚴謹朗暢的筆法，從上屆佳作躍升至這屆首獎；國中組首獎曾于津的作品溫潤雅致，一派天真，讀來可喜，堪稱黑馬；高中組前三名皆首次嶄露頭角，表現耀眼，其中張玳瑜的作品瀟灑靈動，搭配藍色明度變化的表格設計，典雅清秀獲肯定；教師組高手雲集，經過5輪投票才定出勝負，去年獲二獎的老師柯潮政，以溫雅樸實、兼具金石篆籀韻味的傑作，擊敗群雄奪冠。

