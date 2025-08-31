自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

從胭脂巷到中央商場走讀 體驗新竹女路勞動歷史

2025/08/31 14:16

新竹市文化團體見域工作室，舉辦女路走讀活動,透過雙腳走讀,看見新竹女力的勞動路線與歷史,深具文化意涵。(照片取自見域工作室粉專)

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席黃國昌昨天（30日）辦司法走讀聲援被羈押的前主席柯文哲，卻演變成女草踩踏警察及黃國昌拐架警察脖子的暴走失序場面，但新竹市文化團體見域工作室昨天在竹市舊城區舉辦一場獨特的女路走讀體驗，同樣是走讀活動，見域帶著參與者用雙腳解鎖竹市勞動女路，看見女性在勞動市場扮演的角色，讓參與者透過走讀與導覽，感受女路撐起新竹一片天的歲月靜好。



由見域規劃的女路走讀活動，從舊稱後車路的長安街出發，走進300年前的胭脂巷，包括仁德街、仁化街一帶，那是日治時期的性專區「遊廓」，接著轉到西大路的楊氏節孝坊，再到大遠百曾是女醫師張臻臻執業的新竹醫院與新竹助產士的足跡，再到俗稱「豆干厝」的私娼寮性專區，再到關帝廟圖書館，了解新竹傳統產業蓪草的製作，那些由女性削蓪草紙補貼家計的歷史，形塑出女性相互支持的網絡。



​而建國公園，過去又稱三角公園或三流公園—流鶯、流氓、流浪漢，如今公園聚集許多老人，成為城市治理的異質空間，接著到新州屋百貨，裏面的物品更是一部女性縮影的時代百貨店，穿越東門市場後，也見證過去公共食堂與酒家生意的歷史，走進814冰棒大同冰店，看到女性店家傳承814空軍紀念日的製冰故事，最後到中央商場的「想，做書店」，年輕女老闆說明書店來由及商場內女頭家忙碌身影的故事，數公里的走讀行程展現新竹女性勞動為主體的文化意涵，讓參與者留下深刻獨特的走讀體驗。



