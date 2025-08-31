自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

文資法所限？ 望安花宅古厝無法裝空調熱跑遊客 僅剩「貓洞」巧妙吸睛

2025/08/31 14:23

花宅重要聚落群受限文資法 ，無法裝設冷氣空調，讓遊客卻步。（曾文明提供）花宅重要聚落群受限文資法 ，無法裝設冷氣空調，讓遊客卻步。（曾文明提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕花宅聚落是澎湖地區保存較完整的傳統聚落之一，由於在地人口外流，古厝日見頹圮，花宅民眾於2005年成立「台灣花宅聚落古厝保存協會」，以喚起政府的重視。之後經澎湖縣政府公告為「望安花宅聚落」，並進一步向文建會（文化部前身）申請登入為「重要聚落」，現由澎湖政府文化局管理。

文化局接手之後，積極發展藝文活動，包括藝術家駐村、成立海邊藝術館、撥借澎湖風景管理處等使用，看似活化動作不斷，卻因受限於文資法規定，內部不宜裝設空調等設施，外部周遭環境也不宜整理「破壞」，導致內部展示受潮，同時天熱無法吸引遊客常駐，即使進入也因天氣熱待不久。

早期古厝留有貓洞，成為現在花宅聚落巧思。（曾文明提供）早期古厝留有貓洞，成為現在花宅聚落巧思。（曾文明提供）

花宅的貓族群數量與澎湖貓島虎井，有過之而無不及，主要是10餘年前有台灣之心基金會，請志工及獸醫至離島免費為貓（多無主者）結紮，有一貓主人堅持幾隻不給紮，繁殖快速，目前數量已達氾濫階段，村民多感無奈。早期古厝會留有貓洞，表示當時人和貓是友善相處，尤其在漁村，貓被視為家中一分子，很認真地抓老鼠，所以留貓洞便於牠夜間進出，很有意味。

在地文史專家曾文明表示，其實將花宅古厝定位「古蹟」是極大偏差的概念，那修復好的古厝就不要活化利用了。花宅聚落的文資身分，在文化資產保存法中是「重要聚落建築群」，雖等同古蹟，但並不是古蹟，因為花宅聚落還有居民在那裡生活著。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應