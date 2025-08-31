文資法所限？ 望安花宅古厝無法裝空調熱跑遊客 僅剩「貓洞」巧妙吸睛

花宅重要聚落群受限文資法 ，無法裝設冷氣空調，讓遊客卻步。（曾文明提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕花宅聚落是澎湖地區保存較完整的傳統聚落之一，由於在地人口外流，古厝日見頹圮，花宅民眾於2005年成立「台灣花宅聚落古厝保存協會」，以喚起政府的重視。之後經澎湖縣政府公告為「望安花宅聚落」，並進一步向文建會（文化部前身）申請登入為「重要聚落」，現由澎湖政府文化局管理。

文化局接手之後，積極發展藝文活動，包括藝術家駐村、成立海邊藝術館、撥借澎湖風景管理處等使用，看似活化動作不斷，卻因受限於文資法規定，內部不宜裝設空調等設施，外部周遭環境也不宜整理「破壞」，導致內部展示受潮，同時天熱無法吸引遊客常駐，即使進入也因天氣熱待不久。

花宅的貓族群數量與澎湖貓島虎井，有過之而無不及，主要是10餘年前有台灣之心基金會，請志工及獸醫至離島免費為貓（多無主者）結紮，有一貓主人堅持幾隻不給紮，繁殖快速，目前數量已達氾濫階段，村民多感無奈。早期古厝會留有貓洞，表示當時人和貓是友善相處，尤其在漁村，貓被視為家中一分子，很認真地抓老鼠，所以留貓洞便於牠夜間進出，很有意味。

在地文史專家曾文明表示，其實將花宅古厝定位「古蹟」是極大偏差的概念，那修復好的古厝就不要活化利用了。花宅聚落的文資身分，在文化資產保存法中是「重要聚落建築群」，雖等同古蹟，但並不是古蹟，因為花宅聚落還有居民在那裡生活著。

