藝文 > 藝起享享 > 藝風采

漫遊舊鐵道 走讀東山歷史與人文故事

2025/08/31 14:26

「漫遊東山・鐵道拾光」首場登場，吸引不少民眾漫遊東山舊鐵道，感受在地歷史人文。（東山區公所提供）「漫遊東山・鐵道拾光」首場登場，吸引不少民眾漫遊東山舊鐵道，感受在地歷史人文。（東山區公所提供）

〔記者王涵平／台南報導〕「漫遊東山・鐵道拾光」首場登場，吸引不少民眾漫遊東山舊鐵道，感受在地歷史人文，東山區長張政郎表示，鐵道不僅是交通設施，更是承載地方歷史記憶的重要文化資產，錯過的民眾可參加9月20日第2場活動，感受昔日鐵道風華。

「漫遊東山・鐵道拾光」首場登場，吸引不少民眾漫遊東山舊鐵道，感受在地歷史人文。（東山區公所提供）「漫遊東山・鐵道拾光」首場登場，吸引不少民眾漫遊東山舊鐵道，感受在地歷史人文。（東山區公所提供）

東山區公所主辦、文化部及南市文化局指導的社區營造活動，首場在聖賢里北勢寮活動中心舉行，9月20日在東山國小文教活動中心還有第2場，結合「文化培力課程」、「實地踏查文化之旅」與「食農教育課程」，透過多元學習與現地體驗，引領民眾深入認識東山的歷史文化與地景發展。

「漫遊東山・鐵道拾光」首場登場，吸引不少民眾漫遊東山舊鐵道，感受在地歷史人文。（東山區公所提供）「漫遊東山・鐵道拾光」首場登場，吸引不少民眾漫遊東山舊鐵道，感受在地歷史人文。（東山區公所提供）

東山區公所培訓的第1屆導覽解說人員王清發與連証琳，從受訓者到傳承者，深入導覽解說舊鐵道沿線的歷史與生活變遷，涵蓋鐵道設施、廟宇信仰、商圈發展等在地元素，走訪北勢寮鐵支路與東山鐵道公園，親身感受東山鐵道與周邊社區的歷史軌跡與文化風貌。

食農教育課程由在地青農王茛耿帶領融合地方特色與實務應用，引導學員從農業與環境角度理解地方發展，培養對土地的關懷與觀察力。

