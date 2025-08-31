自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

客家大戲「徐驤」台南登場 刻劃抗日英烈情義

2025/08/31 14:27

客家大戲《1895乙未英烈—徐驤》，在台南文化中心登場。（南市客委會提供）客家大戲《1895乙未英烈—徐驤》，在台南文化中心登場。（南市客委會提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕客家大戲《1895乙未英烈—徐驤》昨晚台南文化中心登場。適逢「1895乙未保台戰役」130週年，透過戲劇舞台重現先烈英勇抗日的壯烈歷程。副市長葉澤山等人到場觀賞，感受客家族群堅毅不屈的「硬頸」精神。

客家大戲《1895乙未英烈—徐驤》，在台南文化中心登場。（南市客委會提供）客家大戲《1895乙未英烈—徐驤》，在台南文化中心登場。（南市客委會提供）

葉澤山表示，徐驤不僅是客家族群的驕傲，更是全體臺灣人民的典範。他用生命守護家園，展現出超越群族的「義勇精神」，這份精神不僅值得緬懷，更需要傳承。希望透過劇場藝術的轉譯，喚起青年世代對臺灣這片土地的認同與使命感。

副市長葉澤山等人觀賞《1895乙未英烈—徐驤》，感受客家族群堅毅不屈的精神。（南市客委會提供）副市長葉澤山等人觀賞《1895乙未英烈—徐驤》，感受客家族群堅毅不屈的精神。（南市客委會提供）

南市客委會主委陳新裕指出，本劇入圍第36屆傳藝金曲獎，是繼《吳湯興》與《少年英雄一姜紹祖》之後，「客家抗日三部曲」的最終曲。劇情以桃竹苗抗日三傑之一的徐驤為主角，呈現1895年清廷政府將臺灣割讓予日本，台灣人民誓死守護土地的壯烈故事，帶領觀眾走進那段在客庄血淚交織的歷史記憶。

陳新裕表示，感謝市民朋友的熱情參與，期盼藉由戲劇重溫客家族群守護臺灣的歷史，同時傳承客家不畏強權與保鄉衛土的精神，並讓「義勇精神」在台南繼續生根、發光。

