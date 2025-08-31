「2025正港雄有戲」好戲連台 9/13起粉墨登場

高雄年度小劇場盛會「2025正港雄有戲」，9月13日起將由昭香戲劇團《封起大漢的那些往事》熱鬧揭開序幕。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄年度小劇場盛會「2025正港雄有戲」，9月13日起將由昭香戲劇團《封起大漢的那些往事》熱鬧揭開序幕，4檔由高雄在地劇團創作、風格迥異的原創作品，橫跨傳統戲曲、現代劇場與舞蹈創作，門票正於OPENTIX熱賣中。

高市文化局長王文翠表示，「正港雄有戲」系列自2021年推動至今，已成為高雄在地劇場創作者的重要支持平台，透過公開徵選機制協助劇團穩定創作，提升製作能量，今年4部入選作品各具獨特語言與視角，呈現高雄劇場在地深耕的成果與創新精神，邀請全國觀眾一起進劇場體驗。

文化局表示，今年首檔登場演出為昭香戲劇團《封起大漢的那些往事》，該團為知名歌仔戲天王陳昭香創立，《封》劇為團隊初次挑戰結合傳統與創新的作品，特邀擅長戲曲跨界製作的許柏昂導演，入圍第34屆傳藝金曲獎樂師吳祐弦進行音樂設計，並由新生代吳奕萱擔綱主演，挑戰一人分飾多角，塵封的歷史迷霧以劇場視角重新詮釋。

明華園星字戲劇團《我的明星阿嬤》10月25、26日演出。（高市文化局提供）

明華園星字戲劇團《我的明星阿嬤》10月25、26日演出，《我》劇靈感源自青少年文學作品田子方的創作《阿嬤的歌仔戲》，由明華園家族第三代接班人陳子權領軍進行創作，融合現代與傳統元素，為歌仔戲注入嶄新情感與觀點，是一齣笑中帶淚、適合闔家觀賞的溫暖作品。

藟艸合作社《身體有詭 #3》11月1、2日演出3場，該劇以三人成舞，從台灣城市歷史建築出發，思索身體與空間、歷史與記憶的多重關係，舞者挑戰身體慣性與彼此互動的極限，發展出屬於未來的「詭態美學」，在舞台上打造一場與土地記憶對話的「詭托邦」想像，是極具實驗性與空間感的創作。

橄欖葉劇團推出的《紅眼睛》為最後壓軸，11月7日至9日連演4場，由2023年憑《村裡來了個暴走女外科》中飾演婉君一角，獲第58屆金鐘獎新人獎演員李夢純、劇場實力派演員張家禎擔綱主演，兩人在排練過程中重新面對過去與自己，透過角色交錯與情感辯證，展開一場自我、關係與夢想的深刻對話。

文化局表示，系列各檔節目均有文化部青年席位優惠，購票請上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站（https://www.opentix.life/ ）或逕洽各演出劇團。

