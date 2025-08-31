自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

「2025正港雄有戲」好戲連台 9/13起粉墨登場

2025/08/31 14:30

高雄年度小劇場盛會「2025正港雄有戲」，9月13日起將由昭香戲劇團《封起大漢的那些往事》熱鬧揭開序幕。（高市文化局提供）高雄年度小劇場盛會「2025正港雄有戲」，9月13日起將由昭香戲劇團《封起大漢的那些往事》熱鬧揭開序幕。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄年度小劇場盛會「2025正港雄有戲」，9月13日起將由昭香戲劇團《封起大漢的那些往事》熱鬧揭開序幕，4檔由高雄在地劇團創作、風格迥異的原創作品，橫跨傳統戲曲、現代劇場與舞蹈創作，門票正於OPENTIX熱賣中。

高市文化局長王文翠表示，「正港雄有戲」系列自2021年推動至今，已成為高雄在地劇場創作者的重要支持平台，透過公開徵選機制協助劇團穩定創作，提升製作能量，今年4部入選作品各具獨特語言與視角，呈現高雄劇場在地深耕的成果與創新精神，邀請全國觀眾一起進劇場體驗。

文化局表示，今年首檔登場演出為昭香戲劇團《封起大漢的那些往事》，該團為知名歌仔戲天王陳昭香創立，《封》劇為團隊初次挑戰結合傳統與創新的作品，特邀擅長戲曲跨界製作的許柏昂導演，入圍第34屆傳藝金曲獎樂師吳祐弦進行音樂設計，並由新生代吳奕萱擔綱主演，挑戰一人分飾多角，塵封的歷史迷霧以劇場視角重新詮釋。

明華園星字戲劇團《我的明星阿嬤》10月25、26日演出。（高市文化局提供）明華園星字戲劇團《我的明星阿嬤》10月25、26日演出。（高市文化局提供）

明華園星字戲劇團《我的明星阿嬤》10月25、26日演出，《我》劇靈感源自青少年文學作品田子方的創作《阿嬤的歌仔戲》，由明華園家族第三代接班人陳子權領軍進行創作，融合現代與傳統元素，為歌仔戲注入嶄新情感與觀點，是一齣笑中帶淚、適合闔家觀賞的溫暖作品。

藟艸合作社《身體有詭 #3》11月1、2日演出3場，該劇以三人成舞，從台灣城市歷史建築出發，思索身體與空間、歷史與記憶的多重關係，舞者挑戰身體慣性與彼此互動的極限，發展出屬於未來的「詭態美學」，在舞台上打造一場與土地記憶對話的「詭托邦」想像，是極具實驗性與空間感的創作。

橄欖葉劇團推出的《紅眼睛》為最後壓軸，11月7日至9日連演4場，由2023年憑《村裡來了個暴走女外科》中飾演婉君一角，獲第58屆金鐘獎新人獎演員李夢純、劇場實力派演員張家禎擔綱主演，兩人在排練過程中重新面對過去與自己，透過角色交錯與情感辯證，展開一場自我、關係與夢想的深刻對話。

文化局表示，系列各檔節目均有文化部青年席位優惠，購票請上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站（https://www.opentix.life/ ）或逕洽各演出劇團。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應