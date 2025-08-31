自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

南投武德市集 徐世慧樂團「帶便當來唱歌」

2025/08/31 14:34

徐世慧樂團30日在南投武德市集舉行「帶便當來唱歌」講唱會，吸引不少民眾聆聽。（記者張協昇攝）徐世慧樂團30日在南投武德市集舉行「帶便當來唱歌」講唱會，吸引不少民眾聆聽。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投武德市集每個月安排不同主題的市集活動，昨（30日）下午並請來曾入圍第33屆金曲獎最佳客語歌手的徐世慧樂團，舉行「帶便當來唱歌」講唱會，透過音樂與故事分享，與大家「唱客家、學客家、說客家」，宣揚客家文化。

徐世慧樂團舉辦「帶便當來唱歌」講唱會，帶動台下觀眾一起歡唱客語客曲。（南投縣文化局提供）徐世慧樂團舉辦「帶便當來唱歌」講唱會，帶動台下觀眾一起歡唱客語客曲。（南投縣文化局提供）

南投縣文化園區主題建物為日治時期歷史建築武德殿，縣府文化局自6月起每月的隔週假日於園區舉辦不同主題的武德市集活動，展售文創商品，並安排表演節目，緊接下來9月13、14日將有「山城藝肆」市集及9月27、28日的「懷舊童年」市集。

客語歌手徐世慧，致力於母語復興工作。（記者張協昇攝）客語歌手徐世慧，致力於母語復興工作。（記者張協昇攝）

而為為推廣客家藝文活動，文化局客家發展所昨邀請來自花蓮的藝文團隊-徐世慧樂團，於市集舉辦「帶便當來唱歌」講唱會。團長徐世慧多年來致力於客語語復興工作，於2024年發行全新客語創作專輯《便當》，講唱會即以此為主軸。

南投武德市集，每月安排不同主題的市集活動，展售文創商品。（記者張協昇攝）南投武德市集，每月安排不同主題的市集活動，展售文創商品。（記者張協昇攝）

活動中，徐世慧不僅演唱多首客語歌曲，還帶動現場觀眾一起歡唱，並分享創作背後的故事與生活經驗，引發許多共鳴，吸引不少民眾參與，激發多元族群對客語文化的興趣，也透過音樂與交流，共同凝聚客家文化向心力。

