藝文 > 品風格 > 品味生活

藝術搭橋 青、銀世代《再見狗日子》裡溝通練習 9月8日報名

2025/08/31 12:06

國家兩廳院樂齡計畫持續以藝術回應社會議題。（周嘉慧攝、兩廳院提供）國家兩廳院樂齡計畫持續以藝術回應社會議題。（周嘉慧攝、兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院持續以藝術回應社會議題，「青銀有約：秋天思辨版」將於11月登場，邀請參與者欣賞兩廳院秋天藝術節作品《再見狗日子》，並由藝術家王宇光與陳韻文帶領深度議題工作坊。活動採「一天一班級」設計，讓青年與樂齡能在更長時間的相處中，以表演藝術為引，進行價值觀辯證與世代溝通練習。

兩廳院表示，「青銀共創」是兩廳院2025年樂齡計畫3大子計畫之1，以藝術做為共融媒介，回應超高齡社會帶來的世代間溝通挑戰。年度另一項子計畫「青銀有約」，於上半年已結合台灣國際藝術節（TIFA）演出展開3場跨世代體驗活動，引導參與者討論關係、死亡與共融，並搭配講師設計的感官與思辨互動遊戲，讓對話從劇場延伸至日常。

接續上半年的交流成果，「青銀有約：秋天思辨版」將於9月8日兩廳院官網開放報名。

