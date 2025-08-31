自由電子報
晴時多雲

藝術文化

李天生自學成絕活 善用竹材從建屋到編織樣樣通

2025/08/31 14:36

李天生技藝精湛，竹椅（圖）、菜櫥、搖籃都難不倒他。（南市觀旅局提供）李天生技藝精湛，竹椅（圖）、菜櫥、搖籃都難不倒他。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕左鎮竹藝職人李天生，識竹懂竹，設計製作各式產品，技藝精湛，現年85歲仍創作不懈，堪稱國寶級藝師。不僅傳承手藝，也參與社區教學，有人想學就去教，徒弟李芝熒、張秋香都已出師，共同發揚竹文化。

假日左鎮老街上，可購得李天生竹編作品。（南市觀旅局提供）假日左鎮老街上，可購得李天生竹編作品。（南市觀旅局提供）

左鎮位居淺山丘陵地區，泥岩堊地裸露崎嶇，耐旱又耐貧瘠的刺竹，是少數可在此生長的物種，因而有豐富竹林資源。傳統農業社會中，竹子貼近常民生活，可吃也可用，是最古老與普遍的房屋建材，還能加工製成家具及編製器物，承載先人因應環境發展出的生存智慧。左鎮竹藝職人李天生就地取材，善用竹材從建屋到編織樣樣通，可說是自學成絕活。

李天生12歲就對竹藝產生興趣，無師自通。他說，國小畢業後在家務農，看到父親用竹子製作農具覺得有趣，閒時便自己鑽研，13歲編竹簍得獎、16歲幫人蓋竹籠茨賺錢，越做越起勁。如今雖年事已高，但仍眼明手快，不僅對竹籠茨、柱仔跤茨等大型竹構在行，小型竹編籃筐穿繞纏邊等精細動作也難不倒，幾年前打造的傳統竹屋，歷經地震依然穩固。

李天生的剖竹刀和自製工具。（南市觀旅局提供）李天生的剖竹刀和自製工具。（南市觀旅局提供）天生創作的竹編工藝品，中間為迷你版西拉雅傳統魚簍，僅14公分高，非常精緻。（南市觀旅局提供）天生創作的竹編工藝品，中間為迷你版西拉雅傳統魚簍，僅14公分高，非常精緻。（南市觀旅局提供）

李天生累積70多年經驗與技術，從挑材、砍竹、剖篾、編製成器全部一手包，作品美觀耐用廣受喜愛，常有客人慕名來訂製。李天生抱持歡喜心，傳承手藝、參加社區教學，有人想學就去教，徒弟如李芝熒、張秋香也都出師，共同發揚竹文化。期間亦有越南廠商邀李天生教學，但他仍希望把手藝留在家鄉，也慶幸自己能讓左鎮竹子物盡其用，不致荒廢。

李天生表示，冬至前10天到農曆2月15日的竹子水份少不易蛀，最適合加工；一看竹子粗細就知道適合製成什麼產品，桌椅、菜櫥、搖籃等物皆可信手捻來。他說，這些古早生活器具現在比較少見，大家嘸棄嫌，給他很大的鼓勵和信心。

