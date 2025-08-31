太魯閣峽谷藝術音樂季登場 連續3個月活動振興花蓮

太魯閣峽谷音樂節今年為振興花蓮觀光擴大舉行，除11月登場的主場音樂活動，連續三個月也推出6場小型的文化展演活動，昨天首場活動登場。（太管處提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕已連續舉辦20多年，許多人喜愛的太魯閣峽谷音樂節，今年為振興花蓮觀光擴大舉行，除11月登場的主場音樂活動，在8、9、10月份也推出6場小型的文化展演活動，首場活動昨起一連二天在太魯閣登場，內政部長劉世芳、國家公園署長王成機到場，特別關心0403地震後太魯閣國家公園復建情形，除聽取太管處簡報，也到太魯閣台地及長春祠視察，現地了解工程施作情形。

太管處指出，把原本1天的音樂節活動延伸為系列活動，定名為「太魯閣峽谷音樂藝術季」，除了11月15日登場的主場活動外，8月、9月、10月也都安排共6場小型的文化展演活動。融合太魯閣的地景和音樂、舞蹈演出，每一場次也都安排文化市集和體驗活動，邀請在地工坊及小農在現場設攤，讓民眾體演在地工藝和飲食文化特色，希望撫慰震後人心，也活絡地方經濟活動。

今天系列活動演出由「峽谷樂舞團」和「第二屆《發現太魯閣好聲音》亞軍-黃國成 & 劉善羽」接棒用音樂、舞蹈熱力登場，市集及音樂會持續到傍晚5點半；太管處指出，太魯閣峽谷音樂季「悸動秋鳴」文化展演第3、4場將在9月20、21日登場，除舞台表演，現場市集集結在地傳統美食與工藝職人，並設有DIY手作、太魯閣族服體驗等互動活動，讓遊客感受太魯閣深度的文化魅力。

劉世芳在視察太魯閣復建工程時表示，震後復建工作首重「安全」，包括為了遊客安全，須重視工程品質，工程的安全標準絕對不能打折扣；對於現場施工人員的安全，更須做好把關；也肯定太管處在0403地震後舉辦音樂節等軟性活動，積極陪伴周邊部落居民及社會大眾一起面對地震帶來的影響。

國家公園署長王成機在活動致詞時說，0403地震不只讓景點步道受傷，人心也跟著受傷，因此希望用一些方式來療癒大地、療癒人心。太魯閣峽谷藝術音樂季系列活動便是希望用音樂、用在地文化來帶給大家美的體驗，同時也活絡在地部落和社區的文化和產業活動。今年的主題定名為「攜‧守」，代表「陪伴和守護」，更深化和在地合作，一起守護家園和環境。

