限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
紙風車368第3輪宜蘭首演 大樹公說在地故事充滿人情味
紙風車368第3輪宜蘭首演 ，大樹公說在地故事充滿人情味。（紙風車提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程 永續啟航」30日在宜蘭運動公園館前廣場演出，吸引超過2200位親子觀眾到場觀賞。紙風車劇團表示，今年林燈文教基金會迎來成立35週年，因此《台灣幻想曲》特別為宜蘭首場量身編排「在地故事」片段，讓孩子們在戲劇中看見家鄉的傳說、人情與文化。
紙風車表示，宜蘭首場由財團法人中興保全文教基金會、財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會、財團法人林燈文教基金會及各界熱心人士熱情贊助。中興保全文教基金會自2006年起，持續支持「紙風車青少年反毒戲劇工程」、「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」等公益工程，是紙風車長期的贊助夥伴。
請繼續往下閱讀...
「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程 永續啟航」30日在宜蘭運動公園館前廣場演出。（紙風車提供）
中興保全文教基金會董事長林建涵致詞時表示：「今天的演出內容有一小片段是有關我爺爺林燈的故事，可以讓宜蘭的大小朋友認識他為宜蘭付出的精神。未來，我們一定會持續支持宜蘭，和紙風車長期合作，讓宜蘭的孩子感受到藝術的力量。」
宜蘭首場的《台灣幻想曲》，首次呈現「宜蘭的故事」，由大樹公娓娓道來龜將軍與噶瑪蘭公主的相愛，化成龜山島與蘭陽平原遙望守護的美麗傳說，並融入宜蘭子弟「林燈」的生命故事，帶出濃厚的宜蘭人情味。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應