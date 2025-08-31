自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

北市交50週年新曲《23.5°N, 121°E》世界首演 靈感源於阿里山

2025/08/31 23:00

梁仁模（左）與張玹於阿里山為《23.5°N, 121°E》世界首演汲取靈感。（北市交提供）梁仁模（左）與張玹於阿里山為《23.5°N, 121°E》世界首演汲取靈感。（北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕創團於1969年的台北市立交響樂團（TSO），慶祝50週年時，委託旅歐作曲家張玹量身打造新曲，經過6年精心打磨，終於要在今年9月世界首演，這首名為《23.5°N, 121°E》的新曲，啟發自台灣紅檜的遷徙，勾勒出中台灣檜木林的生命綿延，為此，作曲家張玹與獨奏家梁仁模也在北市交安排下，親自走訪阿里山，把山林靜謐溫暖的聲息織入曲中。

「卡特、梁仁模與TSO」音樂會，將由德國斯圖加特國家管弦樂團候任音樂總監卡特（Nicholas Carter）指揮，攜手梁仁模共同演出。（北市交提供）「卡特、梁仁模與TSO」音樂會，將由德國斯圖加特國家管弦樂團候任音樂總監卡特（Nicholas Carter）指揮，攜手梁仁模共同演出。（北市交提供）

北市交表示，張玹長年於歐美音樂領域發展，作品富有靈性與視覺感。除委創合作外，樂團今年也邀請他擔任駐團藝術家，透過個人創作脈絡與TSO的合作計畫，從聲音中重新思索「在地、城市與人」的關係。樂團未來將與張玹共同錄製關照大眾心靈、具有療癒力與啟發性的新專輯，透過聲音構築城市人安身立命的心靈空間，從緊張與焦躁的生活節奏中尋得一隅平靜。

「卡特、梁仁模與TSO」音樂會，將由德國斯圖加特國家管弦樂團候任音樂總監卡特（Nicholas Carter）指揮，攜手梁仁模共同演出。

