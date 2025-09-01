自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

獨奏家如何成為森林中的1棵樹？ 作曲家這樣說

2025/09/01 07:00

梁仁模為演出新曲親自遊歷阿里山。（北市交提供）梁仁模為演出新曲親自遊歷阿里山。（北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕北市交委創、即將世界首演的《23.5°N, 121°E》小提琴協奏曲，擔綱首演獨奏的韓國小提琴家梁仁模（Inmo Yang），是2015年帕格尼尼大賽與2022年西貝流士大賽雙料金牌得主，作曲家張玹更為梁仁模量身打造獨奏段落。

張玹說，「我在創作時拒絕傳統協奏曲『英雄獨奏』的敘事，而是將獨奏小提琴視作森林中被凝視的一棵樹，它只是眾多生命之一，卻因被看見而成為象徵。獨奏者與樂團不再是主角與陪襯，而是彼此呼吸、共生對話，隱喻生命於多重形態間的循環與重生。」

為了更貼近創作源頭，北市交也特別帶領張玹與梁仁模走入台灣山林，親身感受阿里山檜木群的壯麗與靈氣，在自然與人文交織的氛圍中，走入《23. 5° N, 121°E》的靈感起點。實際遊歷阿里山之後，梁仁模說，「在山林裡漫步、近身接觸擁抱神木，在詮釋上給了我方向與指引。」他認為能為這部作品進行首演，非常具挑戰與意義。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應