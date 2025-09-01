限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
獨奏家如何成為森林中的1棵樹？ 作曲家這樣說
梁仁模為演出新曲親自遊歷阿里山。（北市交提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕北市交委創、即將世界首演的《23.5°N, 121°E》小提琴協奏曲，擔綱首演獨奏的韓國小提琴家梁仁模（Inmo Yang），是2015年帕格尼尼大賽與2022年西貝流士大賽雙料金牌得主，作曲家張玹更為梁仁模量身打造獨奏段落。
張玹說，「我在創作時拒絕傳統協奏曲『英雄獨奏』的敘事，而是將獨奏小提琴視作森林中被凝視的一棵樹，它只是眾多生命之一，卻因被看見而成為象徵。獨奏者與樂團不再是主角與陪襯，而是彼此呼吸、共生對話，隱喻生命於多重形態間的循環與重生。」
請繼續往下閱讀...
為了更貼近創作源頭，北市交也特別帶領張玹與梁仁模走入台灣山林，親身感受阿里山檜木群的壯麗與靈氣，在自然與人文交織的氛圍中，走入《23. 5° N, 121°E》的靈感起點。實際遊歷阿里山之後，梁仁模說，「在山林裡漫步、近身接觸擁抱神木，在詮釋上給了我方向與指引。」他認為能為這部作品進行首演，非常具挑戰與意義。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應