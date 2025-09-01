72年歷史屏東美術館耐震度不足 斥資千萬加固

屏東美術館正進行耐震補強工程。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕有72年歷史的屏東美術館因建築老舊、耐震不足，進行為期半年的修繕，從今年5月起休館，7月正式施工及整建，預計年底再重新啟用。屏東市公所表示，這次修繕共花費1200多萬元，完成後讓建物更加穩固，內部空間也更好運用。

屏東美術館修繕工程公告。（記者葉永騫攝）

屏東美術館原址為屏東市公所辦公廳於民國42年10月落成啟用，94年7月市公所遷址，95年市公所借予屏東縣政府使用，將該棟建築物完整保留，並規畫為美術館，在文化部補助下整修，99年1月重新啟用成為屏東美術館，成為屏東地區水準最高的展示空間；期間推出許多展覽，甚獲好評，藝術家爭相在此地展出作品，日本藝術家奈良美智的作品還在該美術館展示到整修前才結束，成為屏東縣重要的藝文推廣地點。

請繼續往下閱讀...

屏東美術館對安全有問題的部分，進行耐震補強。（記者葉永騫攝）

屏東市公所表示，由於屏東美術館建築物老舊，耐震結構被專家鑑定不足，恐危及安全，必須加以補強，因此向中央爭取了1100餘萬元，不足由地方負擔，今年5月停止展出，7月開始修繕，預計11月底完工，但受到雨季的影響，可能在12月才能完工重新啟用。這次除了耐震補強外，也會進行內部的修整，讓相關的空間更加適合藝術品展出空間。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法