自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南新營民治市政中心「大地的山韻水色」畫展 讚賞台灣山川之美

2025/09/01 14:18

台南新營民治市政中心一樓大廳展出水墨大師廖仁彬的「大地的山韻水色」個展。（記者楊金城攝）台南新營民治市政中心一樓大廳展出水墨大師廖仁彬的「大地的山韻水色」個展。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南新營民治市政中心一樓大廳今（1）起至9月29日推出水墨大師廖仁彬的「大地的山韻水色」畫展，展出26幅水墨創作，一筆一彩都蘊含對台灣大地的敬畏與讚美；展覽突顯藝術貼近生活，值得觀眾參觀感受這份來自自然的感動。

廖仁彬秉持「行萬里路」的創作精神，親身體驗山川之美，再以筆墨畫出大自然的壯麗與細膩詩意。此次個展呈現藝術家以藝術創作對自然景物的深度觀察與詩意詮釋。

「大地的山韻水色」畫展作品。（記者楊金城攝）「大地的山韻水色」畫展作品。（記者楊金城攝）

台南市府秘書處指出，作品中的〈秋瀑詩韻〉，是幅氣勢磅礴的山水畫，遠山用淡墨暈染，營造出雲霧繚繞的深遠意境，瀑布以留白技法表現，與周圍的山石形成強烈對比，瀑布下方的水潭用藍綠色暈，營造秋高氣爽的節氣，前景樹木則用色豐富，表現秋景之美；另件花鳥畫作品〈清節凌秋〉，畫竹又加了3隻麻雀點綴其間，為靜謐的竹林增添生機，用墨層次分明，變化豐富，而竹竿向上延伸象徵竹的高潔。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應