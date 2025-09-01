限制級
台南新營民治市政中心「大地的山韻水色」畫展 讚賞台灣山川之美
台南新營民治市政中心一樓大廳展出水墨大師廖仁彬的「大地的山韻水色」個展。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕台南新營民治市政中心一樓大廳今（1）日起至9月29日推出水墨大師廖仁彬的「大地的山韻水色」畫展，展出26幅水墨創作，一筆一彩都蘊含對台灣大地的敬畏與讚美；展覽突顯藝術貼近生活，值得觀眾參觀感受這份來自自然的感動。
廖仁彬秉持「行萬里路」的創作精神，親身體驗山川之美，再以筆墨畫出大自然的壯麗與細膩詩意。此次個展呈現藝術家以藝術創作對自然景物的深度觀察與詩意詮釋。
「大地的山韻水色」畫展作品。（記者楊金城攝）
台南市府秘書處指出，作品中的〈秋瀑詩韻〉，是幅氣勢磅礴的山水畫，遠山用淡墨暈染，營造出雲霧繚繞的深遠意境，瀑布以留白技法表現，與周圍的山石形成強烈對比，瀑布下方的水潭用藍綠色暈，營造秋高氣爽的節氣，前景樹木則用色豐富，表現秋景之美；另件花鳥畫作品〈清節凌秋〉，畫竹又加了3隻麻雀點綴其間，為靜謐的竹林增添生機，用墨層次分明，變化豐富，而竹竿向上延伸象徵竹的高潔。
