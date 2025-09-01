許瀞心接任台灣國樂團首席客席指揮 首演赴捷克為故宮站台

台灣國樂團新任首席客席指揮許瀞心。（王俊凱攝影，傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心宣布，邀請知名指揮家許瀞心擔任台灣國樂團「首席客席指揮」，任期自9月1日起至2028年8月31日；同時，由文化部「風潮計畫」支持的「寶島之聲」台灣國樂團2025捷克巡演，即由許瀞心親自領軍，將於9月9日至15日訪捷克，並於9月11日為故宮在捷克大展進行開幕演出。

傳藝中心表示，許瀞心早在2017年即受邀擔任台灣國樂團指揮研習營客座指導；其後更在2017至2019年間，連續3年擔任「菁英爭揮–NCO指揮新秀選拔」評審委員，長期協助指揮人才的培育與選拔。台灣國樂團副指揮周聖文亦師承於她，顯見其在教育傳承上的影響力與國樂團的緊密連結。

許瀞心則表示，台灣國樂團自創團40年來始終秉持初心，不僅為當代創作提供舞台，也同時汲取本土素材、培育人才，並在教育扎根、社區推廣、多元社會等層面做出卓越貢獻。期盼能與台灣國樂團攜手邁進，繼續紮根本土、交融新舊，在跨界創新與國際連結中開拓新局。

