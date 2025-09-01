華航刊物《Dynasty》獲美國APEX雙獎 版面設計受肯定

華航雜誌《Dynasty》獲美國APEX優秀出版獎肯定。（華航提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空機上刊物《Dynasty》再獲國際肯定，於美國APEX優秀出版獎（Awards for Publication Excellence）拿下「雜誌版面設計卓越獎」（Design&Layout）及「電子期刊卓越獎」（Electronic）雙料大獎。

美國APEX優秀出版獎邁入第37屆，由多位資深出版與編輯專業人士擔任評審，表揚內容與設計優異的出版刊物。今年全球參賽作品超過千件，華航雜誌《Dynasty》以新穎視覺設計，結合時下流行的社群版面風格，靈活運用「hashtag關鍵字」，從參賽作品中脫穎而出。

華航表示，疫情後轉型為電子季刊發行，首次以數位形式參賽便獲獎，成為推動無紙化及永續閱讀的重要里程碑。今年專訪玻璃藝術家丁右尉、台灣文學推手封德屏及畫家岡本慈子，透過故事展現職人精神與文化傳承。

《Dynasty》是華航品牌故事刊物，1971年創刊，內容包括節慶、旅遊、藝術、美食等各式主題，串聯華航飛航航點，具備國際視角及在地特色，並以圖文呈現台灣風貌及旅遊景點。旅客可透過華航官網、APP雲端書坊與機上娛樂系統下載瀏覽。

