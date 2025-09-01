文化政策研究學會聲明 3大理由反對刪除2.8億追加預算

立法院日前三讀修正通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，文化部追加預算全遭刪除。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院三讀修正通過「114年度中央政府總預算追加預算案」，文化部追加預算全遭刪除。對此，台灣文化政策研究學會今（1）日發表聲明表示，文化部的存在與編列預算並不是只為了補助藝術文化工作者，更是為了提供公共文化服務、落實人民的文化權利、強化文化外交、國際合作與開放交流。因此，提出3大理由表達反對。

學會指出，刪除2.8億預算，將使民眾文化參與權利受到侵害。其次，文化藝術是專業工作，文創產業2.54%就業人口，創造國家4.81% GDP，立法委員不應以「要飯」貶抑全國藝文產業工作者。再者，文化與民主均為台灣對國際交流的重要軟實力，刪除相關經費將使台灣外交工作受到負面影響。

請繼續往下閱讀...

台灣文化政策研究學會呼籲，立法院遵循既定的專業標準與評估機制審查文化預算，確保藝文產業工作者及團體不因政黨傾向或政治立場而承受不當審查壓力，維護文化創作的獨立性與多元發展。此外，也主張，文化部應針對藝文補助政策及重要個案，提供清晰補助理由、評選過程、標準、結果，以及補助的具體效益影響評估，改善與國會及社會的公眾溝通，讓社會大眾理解文化施政的成果、文化權利的落實保障、以及文化補助的具體成效。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法