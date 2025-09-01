自由電子報
晴時多雲

藝文 > 藝起享享 > 藝風采

2025台北古蹟節「行經之地」開跑 聚焦鐵道沿線文化資產

2025/09/01 17:19

2025年台北古蹟節今（1日）開跑，由台北市副市長林奕華（中）與古蹟日代言人大霈（左三）揭開序幕。（台北市文化局提供）2025年台北古蹟節今（1日）開跑，由台北市副市長林奕華（中）與古蹟日代言人大霈（左三）揭開序幕。（台北市文化局提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕2025年台北古蹟節今（1日）開跑，由台北市副市長林奕華與古蹟日代言人大霈揭開序幕。活動年度主題為「行經之地：穿越台北的城市縫隙」，聚焦於鐵道沿線的文化資產，與超過30處文資館所合作，舉辦走讀導覽、攝影沙龍、系列講座、工作坊等上百場活動，帶領民眾走進用鐵道串起的台北市。同時，古蹟日也集結鐵道史、建築史等領域的專家學者，從縱貫鐵路的建造歷程、工業遺產的保存挑戰，到鐵道場域的活化再利用，讓民眾理解台北與鐵道共構的城市發展。

2025年台北古蹟節今（1日）開跑，由台北市副市長林奕華（右）與古蹟日代言人大霈（左）揭開序幕。（台北市文化局提供）2025年台北古蹟節今（1日）開跑，由台北市副市長林奕華（右）與古蹟日代言人大霈（左）揭開序幕。（台北市文化局提供）

文化局說明，今年邀請各友好館所一同響應推出以鐵路為主題的活動，如新文化運動紀念館的「新文化運動月」，就以台灣百年糖業為主題的舊糖鐵路系列活動，還有新北投車站為新北投支線所推出的柴油客車講座等。此外，還有寶藏巖國際藝術村辦理的萬新鐵路線，搭配老派約會主題講座。古蹟日也結合了台北市立文獻館「史蹟趴趴GO」活動，帶領民眾前往半導體政策發源地——小欣欣豆漿店。

古蹟日活動期間，參加指定活動就有免費專屬小禮，憑紙本手冊，可於文資景點享有消費折扣、免費小禮與茶點兌換等專屬優惠。（台北市文化局提供）古蹟日活動期間，參加指定活動就有免費專屬小禮，憑紙本手冊，可於文資景點享有消費折扣、免費小禮與茶點兌換等專屬優惠。（台北市文化局提供）

文化局提到，這次活動首度與台北記憶倉庫合作，推出2晚限定的「老屋夜派對」。除了戀舊市集、露天瑜伽課程、現場演唱與DJ融合鐵道意象特色選曲等精彩活動，還邀請視覺藝術家「白油Bio」進行即興油水投影創作，將老建築轉化為藝術光影場域。活動期間也將推出經典修復老片，現場更提供建國啤酒廠聯名、復刻台灣第一支小麥啤酒，讓市民品味百年酒香、老屋與城市文化交融的夜晚。代言人大霈更興奮地說，這是他最想參加的活動，推薦年滿18歲以上的朋友一同在老屋感受微醺的氣氛。

文化局說，在古蹟日活動期間，也響應館所也推出精美文宣品，參加指定活動就有免費專屬小禮，憑紙本手冊，更可於文資景點享有消費折扣、免費小禮與茶點兌換等專屬優惠，歡迎民眾一起沿著舊鐵路，探索台北的鐵路故事。

