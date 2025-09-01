自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

搭「海風號」去寫生 富邦美術館攜手台鐵、雄獅旅遊打造印象派觀光列車

2025/09/01 21:11

觀光列車「富邦美術館x海風號」29日將登場，讓民眾搭乘列車到戶外寫生，展開半日藝術鐵路之旅。（雄獅旅行社、中央社提供）觀光列車「富邦美術館x海風號」29日將登場，讓民眾搭乘列車到戶外寫生，展開半日藝術鐵路之旅。（雄獅旅行社、中央社提供）

〔中央社〕承襲印象派要戶外寫生的開創精神，富邦美術館呼應當期展覽「印象派—從莫內到美國：光．跨越海洋」，結合熱門甜點列車推出「富邦美術館x海風號」，在鐵路上打造藝術漫遊。

富邦美術館表示，觀光列車「富邦美術館x海風號」將於9月29日登場，與台鐵公司、雄獅旅遊合作，限量55席，是設計動態與靜態兼具的專屬親子工作坊「海風號上的小小畫家：親子彩筆追光之旅」，尤其南港至宜蘭的行駛途中，列車將突破想像、化身為舞台，以「印象派追光」為題的劇場表演將席捲各車廂。

富邦美術館表示，在沿途海景陪伴下，觀眾可聆聽印象派與鐵路的淵源故事；戶外活動則選在大里海岸，大小朋友可於頭城習得印象派觀察光影的秘訣，由老師帶領進行戶外光影寫生，展開一場半日藝術鐵路之旅。

