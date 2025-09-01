自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

2025阿布達比ADIHEX展覽規模創新高 互動體驗狩獵文化

2025/09/01 21:00

第22屆阿布達比國際狩獵與馬術展（ADIHEX）開放式的獵鷹展覽區。（歐新社提供）第22屆阿布達比國際狩獵與馬術展（ADIHEX）開放式的獵鷹展覽區。（歐新社提供）

〔李珞玟／綜合外電報導〕2025第22屆阿布達比國際狩獵與馬術展（ADIHEX）自8月30日至9月7日，為期9天於阿布達比國家展覽中心（ADNEC）登場，這是自2003年開辦以來，規模最大的一次。

男子傳統舞蹈表演。（歐新社提供）男子傳統舞蹈表演。（歐新社提供）獵犬拍賣會現場。（歐新社提供）獵犬拍賣會現場。（歐新社提供）

展場占地92,000平方公尺，參展廠商涵蓋68國，其中11國為首次參展，展區共分為15個主題，包括狩獵旅遊與遊獵、獵槍與裝備、狩獵與露營裝備、漁獵裝備與海洋運動、獸醫產品與服務、環境與文化遺產保存、藝術與工藝品等。除了舉辦研討會、知識講堂、工作坊，還有精采的獵鷹拍賣、狩獵示範、賽駱駝、馬術展演、歌舞表演、射箭體驗等。

販售手工藝品的市集區。（歐新社提供）販售手工藝品的市集區。（歐新社提供）女子於展覽現場製作工藝品。（歐新社提供）女子於展覽現場製作工藝品。（歐新社提供）

展覽宗旨為推廣阿拉伯聯合大公國的鷹獵、狩獵、馬術、漁獵、戶外運等文化與遺產，期許在傳承阿拉伯傳統之餘，也鼓勵青年創新，推動永續發展，保育當地自然生態。

現場展示的各式匕首。（歐新社提供）現場展示的各式匕首。（歐新社提供）民眾可實際感受各式獵槍。（歐新社提供）民眾可實際感受各式獵槍。（歐新社提供）

本次新增的主題展區包括駱駝、薩路基獵犬、獵刀區，以及販售傳統工藝品的市集區。展品多採開放式陳列，民眾可以親手觸摸獵鷹、獵犬、獵刀、獵槍等，透過深度互動了解前人流傳下來的價值觀與生活方式。現場人流如織，也有不少父親帶著兒子參觀，認識阿拉伯男子重要的狩獵文化。更多資訊請上官網查詢（https://www.adihex.com/en）。

