國台交新樂季航向北歐 水藍：是時候邀台灣觀眾一同感受了

2025/09/01 22:11

國台交新樂季記者會，左起長笛演奏家陳廷威、副團長林麗如、首席客席指揮水藍、駐團藝術家陳毓襄、團長歐陽慧剛、鋼琴演奏家張凱閔。（記者凌美雪攝）國台交新樂季記者會，左起長笛演奏家陳廷威、副團長林麗如、首席客席指揮水藍、駐團藝術家陳毓襄、團長歐陽慧剛、鋼琴演奏家張凱閔。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團（NTSO）今（1）日舉辦2025/26樂季宣告記者會，開季音樂會將由首席客席指揮水藍領軍，攜手大提琴名家王健、NTSO中提琴首席蕭惠珠，共同演繹理查．史特勞斯交響詩《唐吉訶德》；並於音樂會下半場以西貝流士《第5號交響曲》揭開這個樂季的重要核心：北歐。

做為國台交首席客席指揮，長年旅居丹麥的水藍，對北歐文化有著深刻體悟，水藍表示：「我從2002年起便定居丹麥，北歐音樂對我來說非常親近，也一直希望能把這份聲音帶來台灣與觀眾分享。近年來歐美許多樂團都積極演出丹麥作曲家尼爾森的作品，我覺得是時候讓台灣的觀眾也一同感受了！」

樂季主題「聲在遠方，路在此刻」，即聚焦在北歐西貝流士（Jean Sibelius）、尼爾森（Carl Nielsen）、葛利格（Edvard Grieg）等3位作曲巨匠。水藍將帶領國台交探索西貝流士的空靈自然、尼爾森的精神辯證、葛利格的民謠詩意，鋪展自然、人文與靈魂對話的聲音風景。

開季音樂會「水藍，王健與國台交」，將於9月13日在高雄衛武營、14日在台北國家音樂廳登場。詳詢OPENTIX。

