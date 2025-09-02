自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏東總圖特展「南國讀旅」 帶領民眾走讀屏東山海人文

2025/09/02 14:16

屏東總圖特展「南國讀旅」 帶領民眾走讀屏東山海人文「南國讀旅」文學特展呈現屏東豐富人文與山海意象。
（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東總圖4樓文學館即日起推出「南國讀旅：跟著文字去旅行」特展，以舊鐵路文物與屏東地景為起始，將山、海、平原意象融入其中，展區以「行走的片刻」、「靜默的凝視」、「日常的記憶」、「潮聲的捕捉」、「足音的定格」等不同主題呈現，帶領民眾走讀屏東山海人文。

「南國讀旅」文學特展精選18位作家作品展出。（屏東縣政府提供）「南國讀旅」文學特展精選18位作家作品展出。（屏東縣政府提供）

特展精選18位作家、32則與屏東相關的文學作品，內容涵蓋山巒景致、海洋風貌、日常生活及原住民文化，透過文字、聲音、影像與互動裝置，打造出文學與生活交織的南國旅程，現場並特別規畫一幅標示33個鄉鎮特色的屏東地圖，讓人循著作家的文字探索地方風貌。

18位作家包括李敏勇、吳懷晨、杜虹、杜寒菘、卓幸君、林姿伶、徐麗雯、翁禎霞、郭漢辰、陳柏言、傅怡禎、曾元耀、黃明峯、黃慶祥，以及原住民族作家奧威尼．卡露斯、楊政源、霍斯陸曼．伐伐、讓阿淥．達入拉雅之，跨足詩歌、散文、小說、評論及影像創作，涵蓋不同世代與族群視角，共同勾勒出屏東多元且豐富的人文風貌。

屏東縣府文化處表示，「南國讀旅」展期至明（2026）年1月18日，不但是一場文學作品的集結，更將屏東的人文與自然景觀轉化為沉浸式觀展體驗，與今年南國漫讀節「跟著○△～去旅行」主題相呼應，藉由各作家的文字與視角，在屏東的山海之間展開屬於自己的文學旅行。

「南國讀旅」文學特展帶領民眾透過文字、影像與聲音，開啟屏東旅程。（屏東縣政府提供）「南國讀旅」文學特展帶領民眾透過文字、影像與聲音，開啟屏東旅程。（屏東縣政府提供）

