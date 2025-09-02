自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 品味生活

《匠人魂》反恐偵爆K9犬力出擊 「不是服從」曝領犬員名言1句話

2025/09/02 09:45

《匠人魂》第55集「犬力出擊」。（文總提供）《匠人魂》第55集「犬力出擊」。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，平均每年推出一支以國軍為主角的內容，今（2）日推出最新一集《匠人魂》，在九三軍人節前夕「犬力出擊」，聚焦社群網路擁有超高人氣的「K9」軍犬分隊，從培訓過程、勤務內容、到退役的相關機制，一窺這群「護國神犬」們的真實日常樣貌。

關務署緝毒犬培訓中心設計幼犬嗅覺能力開發訓練。（文總提供）關務署緝毒犬培訓中心設計幼犬嗅覺能力開發訓練。（文總提供）

軍犬訓練師王博民上士說明，在軍犬訓練中有句名言「Trust Your Dog」，意即透過完全的信任來建立夥伴關係。軍犬與領犬員是最重要的工作夥伴，在台灣軍犬分隊的訓練理念中不是服從，而是透過遊戲、互動與肯定來建立信賴與默契。這樣的關係不只是存在於公務期間，在日常生活中也必須與犬隻保持最真誠的互動，悉心讀取牠們所要傳遞的訊息，並讓犬隻能在持續的成就感中維持對工作的熱情。

憲兵指揮部K9軍犬。（文總提供）憲兵指揮部K9軍犬。（文總提供）

影片中也揭露，身穿專用背心、腳踏犬鞋的「K9」（取自英文單字「canine」的同音異詞），是各國對軍警犬的統稱。國防部憲兵指揮部警衛大隊軍犬分隊，負責總統府、元首蒞臨場合及大型活動現場的場地安全偵檢，是國軍中唯一運用犬隻執行反恐偵爆任務的單位。由領犬員與軍犬搭檔密切合作，搜尋並排除爆裂物等潛在威脅，維護重要場所與人員安全。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應