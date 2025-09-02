《匠人魂》反恐偵爆K9犬力出擊 「不是服從」曝領犬員名言1句話

《匠人魂》第55集「犬力出擊」。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會與國防部軍事新聞通訊社合作，平均每年推出一支以國軍為主角的內容，今（2）日推出最新一集《匠人魂》，在九三軍人節前夕「犬力出擊」，聚焦社群網路擁有超高人氣的「K9」軍犬分隊，從培訓過程、勤務內容、到退役的相關機制，一窺這群「護國神犬」們的真實日常樣貌。

關務署緝毒犬培訓中心設計幼犬嗅覺能力開發訓練。（文總提供）

軍犬訓練師王博民上士說明，在軍犬訓練中有句名言「Trust Your Dog」，意即透過完全的信任來建立夥伴關係。軍犬與領犬員是最重要的工作夥伴，在台灣軍犬分隊的訓練理念中不是服從，而是透過遊戲、互動與肯定來建立信賴與默契。這樣的關係不只是存在於公務期間，在日常生活中也必須與犬隻保持最真誠的互動，悉心讀取牠們所要傳遞的訊息，並讓犬隻能在持續的成就感中維持對工作的熱情。

請繼續往下閱讀...

憲兵指揮部K9軍犬。（文總提供）

影片中也揭露，身穿專用背心、腳踏犬鞋的「K9」（取自英文單字「canine」的同音異詞），是各國對軍警犬的統稱。國防部憲兵指揮部警衛大隊軍犬分隊，負責總統府、元首蒞臨場合及大型活動現場的場地安全偵檢，是國軍中唯一運用犬隻執行反恐偵爆任務的單位。由領犬員與軍犬搭檔密切合作，搜尋並排除爆裂物等潛在威脅，維護重要場所與人員安全。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法