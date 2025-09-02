自由電子報
藝文 > 品風格 > 品味生活

軍犬訓練師揭密全台最萌護國神犬身世 最愛獎賞這一物

2025/09/02 12:30

關務署緝毒犬培訓中心裡的幼犬。（文總提供）關務署緝毒犬培訓中心裡的幼犬。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「這些英氣十足的偵爆犬，都曾是一隻隻軟萌可愛的小狗。」最文總最新一集《匠人魂》中，軍犬訓練師王博民上士說明，憲兵軍犬的培訓大多從財政部關務署緝毒犬培訓中心開始。自2018年起，國軍與中心合作，以拉布拉多犬作為培育的犬種。

軍犬訓練師的王博民上士與K9軍犬。（文總提供）軍犬訓練師的王博民上士與K9軍犬。（文總提供）

幼犬自出生即接受循序漸進的訓練：以遊戲方式開發嗅覺與探索本能，學習不同材質環境的適應力，在陪伴與鼓勵中逐步養成，讓這些幼犬為未來的任務奠定開心正向的基礎。為提升社會適應性，幼犬自2個月至1歲就會進入寄養家庭，帶著牠們熟悉學校、車站、公園等公共環境，建立對人群與設施的認知。1歲後犬隻便會被分派至不同單位，成為「護國神犬」。此階段的社會化訓練，決定了犬隻未來能否勝任各項重要任務。

K9軍犬與訓練師合照。（文總提供）K9軍犬與訓練師合照。（文總提供）

「護國神犬」完成社會化後，會依犬隻特質分配，進入緝毒或偵爆專業訓練。目前在公務單位服勤的專業工作犬，包含行政會農委會防疫局的檢疫犬、各縣市政府消防局的搜救犬，以及憲兵指揮部的偵爆犬與緝毒犬。軍犬能以敏銳嗅覺辨識空氣中微量化學成分，成為任務防線第一環。其裝備亦隨需求進化，包括防掙脫背心、保護腳掌與跡證的犬鞋，以及迅速傳達指令的皮革牽繩，確保在危險場域中發揮最大效能。

毛巾捲是軍犬心目中至高的獎賞。（文總提供）毛巾捲是軍犬心目中至高的獎賞。（文總提供）

依據《動物保護法》的規範，工作犬的服務年限為4年，衡量其體力與工作品質後最長可延役3年。退役後的犬隻，將由憲兵指揮部安排分階段認養，以原領犬員與寄養家庭優先，期望牠們能與熟悉的人相伴，展開最幸福的「第二犬生」。

