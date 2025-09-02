公館水源市場外牆變美 多視角看57色漸層杜鵑

公館地標「水源之心」優化完成，加上杜鵑的圖像升級為《水源之心．花漾水源》。（台北市文化局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市公館水源市場外牆由以色列動力藝術大師亞科夫．亞剛（Yaacov Agam）創作的全國規模最大的公共藝術作品《水源之心．花漾水源》，歷經15年風雨洗禮而褪色老舊，台北市文化局斥資逾4000萬元優化，由原藝術家設計規畫進行重製，歷時1年施作，今年8月完工，配合2025潮台北系列活動之一的「南方放電 NOW 公館——巷弄藝術節」亮相；藝術節邀請7組國內外藝術家在市場內部及周邊創作，並在水源市場外圍新設貨櫃展演空間，自即日起展至11月2日止。

台北市水源市場是公館地區的地標。（台北市文化局提供）

文化局長蔡詩萍表示，《水源之心．花漾水源》的優化計畫，不僅為台北市樹立公共藝術維護與再生的典範，更強化藝術與社區的連結。從原作保留到視覺更新，整體工程兼顧藝術精神並保留了民眾的記憶，展現市府對文化藝術保存與城市美學治理的積極態度，將持續規畫以市場為核心的在地藝術參與，讓公共藝術真正融入生活，走進社區。

水源市場於1980年啟用，文化局於2010年邀請亞剛打造《水源之心》，以多種色彩構成的動態幾何構圖，讓老市場變身為城市藝術地標，榮獲國家卓越建設獎與台北老屋新生獎。因歷時悠久，外牆色彩出現退色汙損，文化局斥資逾4000萬元進行「原樣拆除、優化重製、原位重建」，邀原藝術家進行重製，2024年下半年啟動，今年8月完工。

以柔和漸層的57種色彩建構全新立面圖像，3種不同觀賞視角營造出不同效果。（台北市文化局提供）

文化局表示，《水源之心．花漾水源》優化後，延續「水源」意象，結合台北市市花「杜鵑」，以柔和漸層的57種色彩建構全新立面圖像：鄰羅斯福路4段立面呈現3種觀看視角，從左側可以看到粉紅、白、藍相間的色彩點綴，正對作品則可看到漸變的粉紅色系，從右側則看到由紫色到桃紅、粉紅的漸層色彩，勾勒出杜鵑的形象。

