自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

公館水源市場外牆變美 多視角看57色漸層杜鵑

2025/09/02 14:23

公館地標「水源之心」優化完成，加上杜鵑的圖像升級為《水源之心．花漾水源》。（台北市文化局提供）公館地標「水源之心」優化完成，加上杜鵑的圖像升級為《水源之心．花漾水源》。（台北市文化局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市公館水源市場外牆由以色列動力藝術大師亞科夫．亞剛（Yaacov Agam）創作的全國規模最大的公共藝術作品《水源之心．花漾水源》，歷經15年風雨洗禮而褪色老舊，台北市文化局斥資逾4000萬元優化，由原藝術家設計規畫進行重製，歷時1年施作，今年8月完工，配合2025潮台北系列活動之一的「南方放電 NOW 公館——巷弄藝術節」亮相；藝術節邀請7組國內外藝術家在市場內部及周邊創作，並在水源市場外圍新設貨櫃展演空間，自即日起展至11月2日止。

台北市水源市場是公館地區的地標。（台北市文化局提供）台北市水源市場是公館地區的地標。（台北市文化局提供）

文化局長蔡詩萍表示，《水源之心．花漾水源》的優化計畫，不僅為台北市樹立公共藝術維護與再生的典範，更強化藝術與社區的連結。從原作保留到視覺更新，整體工程兼顧藝術精神並保留了民眾的記憶，展現市府對文化藝術保存與城市美學治理的積極態度，將持續規畫以市場為核心的在地藝術參與，讓公共藝術真正融入生活，走進社區。

水源市場於1980年啟用，文化局於2010年邀請亞剛打造《水源之心》，以多種色彩構成的動態幾何構圖，讓老市場變身為城市藝術地標，榮獲國家卓越建設獎與台北老屋新生獎。因歷時悠久，外牆色彩出現退色汙損，文化局斥資逾4000萬元進行「原樣拆除、優化重製、原位重建」，邀原藝術家進行重製，2024年下半年啟動，今年8月完工。

以柔和漸層的57種色彩建構全新立面圖像，3種不同觀賞視角營造出不同效果。（台北市文化局提供）以柔和漸層的57種色彩建構全新立面圖像，3種不同觀賞視角營造出不同效果。（台北市文化局提供）

文化局表示，《水源之心．花漾水源》優化後，延續「水源」意象，結合台北市市花「杜鵑」，以柔和漸層的57種色彩建構全新立面圖像：鄰羅斯福路4段立面呈現3種觀看視角，從左側可以看到粉紅、白、藍相間的色彩點綴，正對作品則可看到漸變的粉紅色系，從右側則看到由紫色到桃紅、粉紅的漸層色彩，勾勒出杜鵑的形象。

公館地標「水源之心」優化完成，加上杜鵑的圖像升級為《水源之心．花漾水源》。（台北市文化局提供）公館地標「水源之心」優化完成，加上杜鵑的圖像升級為《水源之心．花漾水源》。（台北市文化局提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應