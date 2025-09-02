自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南市圖永康新總館〈陣風〉藏字 開館逾4年首度清潔（影音）

2025/09/02 14:27

南市圖永康新總館的公共藝術〈陣風〉，部分「紙張」上可看到文字。（記者劉婉君攝）南市圖永康新總館的公共藝術〈陣風〉，部分「紙張」上可看到文字。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市立圖書館永康新總館自2021年1月開幕以來，圖書館大廳的公共藝術〈陣風〉、光影及紅色樓梯等，都是館內知名的拍照打卡點，其中，〈陣風〉由超過300片的「紙張」組成，從挑高的天花板垂掛呈現，其中還有多片隱藏了文字，館方委託廠商，正進行首次的大規模清潔及鋼索檢修，高難度的作業，也吸引民眾好奇駐足觀看。

施工人員利用移動式升降梯，一片一片以人工清潔「紙張」及鋼索。（記者劉婉君攝）施工人員利用移動式升降梯，一片一片以人工清潔「紙張」及鋼索。（記者劉婉君攝）

由於〈陣風〉從約4、5層樓高的天花板以一條又一條的鋼絲垂吊下來，且整體作品的範圍相當大，廠商為了清潔作業，出動2台移動式升降梯進行高空作業，以人工一片片地擦拭清潔總計357片的「紙張」。施工人員表示，難度最高的是高度，且每片紙張彼此交錯，移動時必須仔細尋找適合的角度。

南市圖館長楊馥菱表示，此次是永康新總館開館以來，第1次進行〈陣風〉的清潔，由於白色紙張上累積的灰塵已久，只能以人力一一擦拭，同時也進行鋼索的安全檢修。

作品〈陣風〉起源於對風的想像，承載思想的紙張順勢向上飛揚。而看似全白的紙張，仔細觀察，有多片上面可看到文字，分別有哲學、思想、歷史、統計等，代表的是圖書館館藏的分類，共有31張。

南市圖永康新總館的公共藝術〈陣風〉首度清潔。（記者劉婉君攝）南市圖永康新總館的公共藝術〈陣風〉首度清潔。（記者劉婉君攝）

1位常到新總圖的民眾說，第1次看到公共藝術清潔，也從沒仔細看過紙片，還以為是全白的，「很有趣！」

