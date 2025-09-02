自由電子報
晴時多雲

十三行博物館攜八里商圈推「八里巴巴環保」 玩手作抽好禮

2025/09/02 14:30

十三行博物館攜手八里渡船頭商圈推出「八里巴巴環保活動」，讓八里三寶搖身一變成為質感手拿鏡。（記者羅國嘉攝）十三行博物館攜手八里渡船頭商圈推出「八里巴巴環保活動」，讓八里三寶搖身一變成為質感手拿鏡。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館攜手八里渡船頭商圈，將於9月6日推出「八里巴巴環保活動」，以趣味體驗結合在地文化，推廣環保與永續。活動內容包括幼兒園小朋友的環保走秀、手作課程「鏡然是紙」等，及民眾消費滿額並參與環保活動，即可參加抽獎拿好禮；另持有博物館門票還可升級自行車租借優惠，邀請民眾騎單車、玩手作，體驗文化與環保的全新魅力。

「八里巴巴環保活動」結合商圈永續購物推廣，消費滿額並參與相關環保活動即可參加抽獎。（記者羅國嘉攝）「八里巴巴環保活動」結合商圈永續購物推廣，消費滿額並參與相關環保活動即可參加抽獎。（記者羅國嘉攝）

十三行博物館長羅珮瑄指出，活動當天，由當地幼兒園學童身穿以回收寶特瓶、紙袋製作的「八里巴巴海盜服裝」，在渡船頭廣場登場走秀，生動展現廢物再利用的創意。同時結合商圈永續購物推廣，民眾消費滿額並參與環保活動，即可參加抽獎，獎項包含十三行博物館門票、綠時尚體驗課程券及限定環保壺。

羅珮瑄說，持門票的民眾，還能享受「十三門票吃喝加碼」優惠，除原有八里、淡水百間特約商家折扣外，新增新北市河濱自行車租借站優惠，平日享8折、假日享9折。館方更推出「十三漫遊：八里好行」零碳輕旅路線；此外，將於6日至21日每週六、日舉辦「鏡然是紙——八里三寶手拿鏡」體驗活動。課程以環保紙黏土結合八里在地的綠竹筍、文旦柚與桶柑特色，讓參與者親手製作專屬手拿鏡，活動每日3場，每場20人，每人收費120元。

羅珮瑄表示，透過此次活動讓參與者在玩樂中實踐永續，從日常小事為環境帶來改變；八里渡船頭商圈協會理事長周曼芝也說，這次合作不僅提升環境意識，更凝聚地方向心力，期盼吸引更多民眾加入，共同打造八里綠色未來。更多活動資訊可至十三行博物館官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）及臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

