自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

蔡振南獲嘉義縣文化獎特別獎 承諾守護故鄉文化

2025/09/02 14:35

嘉義縣長翁章梁（中）與嘉義文化獎得主合影。（記者蔡宗勳攝）嘉義縣長翁章梁（中）與嘉義文化獎得主合影。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府今天舉辦第4屆文化獎頒獎典禮，知名藝人蔡振南獲得「特別獎」，「文化獎」得主為文學家王瓊玲、舞蹈家郭玉雯及美術教育家陳政宏，蔡振南出席領獎後表示，離開故鄉60年，感恩故鄉沒有忘記他，願意給他這份鼓勵，拿到嘉義文化獎，比到國外拿其他獎項都開心，因為「這是故鄉給我的愛」，以後他會盡他的力量守護故鄉的文化，絕對不會推辭，他要報答自己的故鄉。

第4屆嘉義文化獎特別獎得主蔡振南。（記者蔡宗勳攝）第4屆嘉義文化獎特別獎得主蔡振南。（記者蔡宗勳攝）

蔡振南發表感言指出，出生地嘉義縣新港鄉埤子村，非常高興故鄉給他這個鼓勵，離開故鄉60年，感恩故鄉沒有忘記他，拿這個獎比他在國外得獎還高興，故鄉給他的鼓勵、給他的愛，以後他會盡他的力量守護故鄉的文化，絕對不會推辭，他要報答自己的故鄉。

第4屆嘉義文化獎得主王瓊玲。（記者蔡宗勳攝）第4屆嘉義文化獎得主王瓊玲。（記者蔡宗勳攝）

中正大學中文系教授王瓊玲學術與創作並重，學術方面除多本專著，並發表逾百篇論文於國內外學術期刊，在古典小說與國際漢文享有盛譽。創作涵蓋散文、小說、戲劇與紀錄片，以鄉土與歷史為題，書寫嘉義與台灣的文化故事，並將創作版稅全額且加倍捐助公益，展現深厚人文關懷。

第4屆嘉義文化獎得主郭玉雯。（記者蔡宗勳攝）第4屆嘉義文化獎得主郭玉雯。（記者蔡宗勳攝）

郭玉雯於2000年創立雯翔舞團，以其細膩敏銳的創作語彙，結合台灣土地、人文與當代表演藝術語言，打造具有在地特色與國際視野的舞蹈作品。其代表作「一鄉一特色」系列深入嘉義縣18鄉鎮市，透過田野調查與在地故事編舞，成為地方文化藝術創作典範。

第4屆嘉義文化獎得主陳政宏。（記者蔡宗勳攝）第4屆嘉義文化獎得主陳政宏。（記者蔡宗勳攝）

陳政宏投身美術教育多年，從教職到創辦「梅嶺美術館」，展現薪火相傳的堅持，也結合地方產業推動藝術觀光，長期參與繪畫比賽與文化活動，培育無數新生代藝術家，為美術教育立下里程碑。

特別獎得主蔡振南出身嘉義縣新港鄉，是台灣台語音樂的重要推手，也跨足影視劇場，演出作品膾炙人口，以3金大滿貫展現其藝文實力。值得一提的是，其音樂作品深受小時候嘉義生活啟發，描繪庶民情感與日常故事，接地氣又富感染力。

翁章梁表示，蔡振南是嘉義出身的優秀文化工作者，在歌曲以及戲劇領域發光發熱，將台灣人的情感及氣魄發揮得淋漓盡致，王瓊玲、郭玉雯、陳政宏老師也在各自領域深耕多年，用生命創作，感謝4位文化工作者為嘉義增添色彩。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應