蔡振南獲嘉義縣文化獎特別獎 承諾守護故鄉文化

嘉義縣長翁章梁（中）與嘉義文化獎得主合影。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府今天舉辦第4屆文化獎頒獎典禮，知名藝人蔡振南獲得「特別獎」，「文化獎」得主為文學家王瓊玲、舞蹈家郭玉雯及美術教育家陳政宏，蔡振南出席領獎後表示，離開故鄉60年，感恩故鄉沒有忘記他，願意給他這份鼓勵，拿到嘉義文化獎，比到國外拿其他獎項都開心，因為「這是故鄉給我的愛」，以後他會盡他的力量守護故鄉的文化，絕對不會推辭，他要報答自己的故鄉。

第4屆嘉義文化獎特別獎得主蔡振南。（記者蔡宗勳攝）

蔡振南發表感言指出，出生地嘉義縣新港鄉埤子村，非常高興故鄉給他這個鼓勵，離開故鄉60年，感恩故鄉沒有忘記他，拿這個獎比他在國外得獎還高興，故鄉給他的鼓勵、給他的愛，以後他會盡他的力量守護故鄉的文化，絕對不會推辭，他要報答自己的故鄉。

請繼續往下閱讀...

第4屆嘉義文化獎得主王瓊玲。（記者蔡宗勳攝）

中正大學中文系教授王瓊玲學術與創作並重，學術方面除多本專著，並發表逾百篇論文於國內外學術期刊，在古典小說與國際漢文享有盛譽。創作涵蓋散文、小說、戲劇與紀錄片，以鄉土與歷史為題，書寫嘉義與台灣的文化故事，並將創作版稅全額且加倍捐助公益，展現深厚人文關懷。

第4屆嘉義文化獎得主郭玉雯。（記者蔡宗勳攝）

郭玉雯於2000年創立雯翔舞團，以其細膩敏銳的創作語彙，結合台灣土地、人文與當代表演藝術語言，打造具有在地特色與國際視野的舞蹈作品。其代表作「一鄉一特色」系列深入嘉義縣18鄉鎮市，透過田野調查與在地故事編舞，成為地方文化藝術創作典範。

第4屆嘉義文化獎得主陳政宏。（記者蔡宗勳攝）

陳政宏投身美術教育多年，從教職到創辦「梅嶺美術館」，展現薪火相傳的堅持，也結合地方產業推動藝術觀光，長期參與繪畫比賽與文化活動，培育無數新生代藝術家，為美術教育立下里程碑。

特別獎得主蔡振南出身嘉義縣新港鄉，是台灣台語音樂的重要推手，也跨足影視劇場，演出作品膾炙人口，以3金大滿貫展現其藝文實力。值得一提的是，其音樂作品深受小時候嘉義生活啟發，描繪庶民情感與日常故事，接地氣又富感染力。

翁章梁表示，蔡振南是嘉義出身的優秀文化工作者，在歌曲以及戲劇領域發光發熱，將台灣人的情感及氣魄發揮得淋漓盡致，王瓊玲、郭玉雯、陳政宏老師也在各自領域深耕多年，用生命創作，感謝4位文化工作者為嘉義增添色彩。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法