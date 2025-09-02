清華捷英文物館獲贈二戰受降史料 首度亮相雙日快閃展

清華大學捷英文物館獲贈二戰受降影像史料，今明兩天辦快閃展，讓民眾有如重回80年前的歷史現場般。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕1945年9月2日，日本在美國戰艦密蘇里號上簽署「降伏文書」，象徵第二次世界大戰結束與對日抗戰勝利，到今天剛好滿80週年。清華大學捷英文物館今天獲贈20幀影像史料，呈現1945年9月2日在東京灣受降典禮上，包括中華民國代表徐永昌簽署「降伏文書」與盟軍最高統帥麥克阿瑟致詞場景的照片。這些重要史料入館藏，是由清大哲學所特聘講座教授、中研院院士楊儒賓方聖平伉儷捐贈，透過文物影像也帶領眾人回到80年前的歷史現場。

清華大學捷英文物館今天獲贈上百件的文物，豐富館藏內容，清大教授楊儒賓也捐贈二戰終結的20幅珍貴史料影像，並舉辦2天的快閃展。（記者洪美秀攝）

文物館也推出「紀念對日抗戰勝利80周年展」快閃展，為期2天（9月2日至3日），首次公開展出這批受降影像原件。捐贈人方聖平指出，希望此次捐贈，讓這批影像能被看見，與大家一起紀念80年前歷史性的勝利時刻。

清華大學捷英文物館獲贈二戰受降影像史料，今明兩天辦快閃展，讓民眾有如重回80年前的歷史現場般。（記者洪美秀攝）

清大今天受贈文物共105件，包含清華通識中心客座教授谷川雅夫捐贈湯川秀樹及京都學派相關文物68件；谷川雅夫提到，湯川秀樹有傑出的科學成就，且創作和歌，展現人文關懷。另王震夷捐贈祖父王維翰戰後文獻16件，反映戰後接收與家族遷徙的記憶；另林恒沂、林春沂捐贈父親林森杰的未刊日文手稿，呈現日治時期台灣青年的文化思索，期入藏清華後可望將其數位化。

清華大學捷英文物館獲贈二戰受降影像史料，今明兩天辦快閃展，讓民眾有如重回80年前的歷史現場般。（記者洪美秀攝）

清大文物館館長謝小芩表示，此次受贈文物橫跨學術、政治、家族記憶與國際事件，讓館藏獲不同面向的補充，目前館藏已收藏近4千件文物，即日起至11月28日，在清大旺宏館1樓文物館展覽廳，也展出「捷英蒔光」第2期特展與「乙未中的竹塹」巡迴展第3站。

清華大學捷英文物館今天獲贈上百件的文物，豐富館藏內容。（記者洪美秀攝）清華大學捷英文物館獲贈二戰受降影像史料，今明兩天辦快閃展，讓民眾有如重回80年前的歷史現場般。（記者洪美秀攝）

