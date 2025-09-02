自由電子報
藝文 > 即時

故宮新簽署一項MOU 國際青年學華語先到故宮看小翠

2025/09/02 16:09

國際學生參觀正展出中的翠玉小白菜。（故宮提供）國際學生參觀正展出中的翠玉小白菜。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院院長蕭宗煌與財團法人高等教育國際合作基金會董事長李蔡彥（政治大學校長），今（2）日簽署合作備忘錄（MOU），宣告雙方進行國際青年在台文化體驗與華語文學習資源深度合作，故宮不僅將成為國際青年抵台學習體驗必要場域，同時也將把豐富的典藏知識轉化，納入華語文教學的資源之一。

故宮院長蕭宗煌（右）與高等教育國際合作基金會董事長李蔡彥簽署合作備忘錄。（故宮提供）故宮院長蕭宗煌（右）與高等教育國際合作基金會董事長李蔡彥簽署合作備忘錄。（故宮提供）

這是故宮首度與教育基金會簽署MOU，合作為期3年。蕭宗煌致詞時表示，故宮是台灣最具代表性的博物館，也是重要的文化觀光景點，擁有近70萬件文化資產以及多元化的展覽，在沒有界線的地球村世代，故宮希望透過藝術文化傳達友善與美好。

蕭宗煌盼藉此次合作備忘錄的簽訂，從教育體系連結國際青年網絡，讓故宮成為國際青年踏入台灣、認識台灣的第一個窗口，同時也將故宮豐富的典藏資源，打造為國際青年文化與華語教育的新基地，發揮文化教育的國際影響力。

來自俄羅斯、越南、捷克、吉爾吉斯、美國、法國、哥倫比亞、緬甸、蒙古等國的年輕學子共同見證，喜迎故宮百年院慶的重要文化教育里程碑。（故宮提供）來自俄羅斯、越南、捷克、吉爾吉斯、美國、法國、哥倫比亞、緬甸、蒙古等國的年輕學子共同見證，喜迎故宮百年院慶的重要文化教育里程碑。（故宮提供）

故宮說明，目前雙方已展開多項合作計畫，包括磨課師平台教學影片拍攝，透過數位課程，讓全球華語學習者結合故宮典藏認識中華文化內涵，並授權經典文物翠玉白菜及肉形石公仔設計印製圖，以創意結合文化學習，讓國際青年能將故宮的文化體驗帶回家。

李蔡彥則指出，此次合作是文化與教育跨界融合的重要示範，未來將持續擴大合作內容，結合國際青年需求，開發更多兼具學習與體驗的創新方案，並透過現有的數位教學、文化體驗與互動學習設計，提升台灣文化教育的國際影響力。

