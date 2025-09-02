自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

四大計畫整合 打造南島文化客廳 七國藝術家台東齊聚交流

2025/09/02 17:48

《南島客廳－接待儀式》依循南島原鄉的接待方式展開，從吹號、吟唱到空間導覽。（台東縣府文化處提供）《南島客廳－接待儀式》依循南島原鄉的接待方式展開，從吹號、吟唱到空間導覽。（台東縣府文化處提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕為深化「南島文化原鄉」政策實踐，台東縣政府文化處於8月31日在就藝會文化創生基地舉辦《南島客廳－接待儀式》，包括馬達加斯加、印尼、菲律賓、馬來西亞、日本、英屬百慕達與斐濟等7個國家的國際藝術家齊聚台東，整合包括「國際南島音樂人交流」、「海海台東・南島誌計畫」、「台東工藝國際駐村交流計畫」及「南島文化客廳行動計畫」等四大國際文化交流計畫，透過音樂、文學、工藝等駐村創作與交流。文化處藉此深化國際合作，讓台東成為跨島嶼文化的交流平台，推動多領域的共創與對話。

《南島客廳－接待儀式》，來自7個南島語系國家的藝術家們在台東交流。（台東縣府文化處提供）《南島客廳－接待儀式》，來自7個南島語系國家的藝術家們在台東交流。（台東縣府文化處提供）

活動依循南島原鄉的接待方式展開，從吹號、吟唱到空間導覽，營造「文化即生活、交流即儀式」的沉浸氛圍，讓南島家人真切感受到台東的溫度與深度。

文化處長李吉祟在致詞時表示，每一次在就藝會接待來自南島的家人，對台東來說都是一場來自數千年的召喚，「數千年前，台灣的首都在台東，從台灣玉的製造與流通開始，這裡就是南島文化的起點。」過去兩年多來，縣府不僅與原住民族行政處、史前館，還與社群、工藝師、藝術家攜手，從音樂、造舟、紋身、文學、工藝到學術等不同領域展開交流，讓台東逐步成為國際南島文化的交流平台、連結島嶼與世界。

《南島客廳－接待儀式》營造「文化即生活、交流即儀式」的沉浸氛圍。（台東縣府文化處提供）《南島客廳－接待儀式》營造「文化即生活、交流即儀式」的沉浸氛圍。（台東縣府文化處提供）

來自羅圖馬島的劇作家暨《海洋奇緣2》文化顧問Vilsoni Hereniko分享，殖民或許奪走土地與資源，但永遠無法奪走原住民族的心靈與思想。「我們的身分、價值與傳統，就是我們的超能力，而台東文化的自信，正是這份力量的展現。」他說，這次來到台東，看見大家如此驕傲地持守自己的文化，讓他深深感受到力量：「我愛上了你們所有人，因為這份堅持，是我們共同的超能力。」

台東音樂家帶來多種竹製樂器，進行音樂交流，並與國際藝術家分享這些樂器背後的文化故事。（台東縣府文化處提供）台東音樂家帶來多種竹製樂器，進行音樂交流，並與國際藝術家分享這些樂器背後的文化故事。（台東縣府文化處提供）台東縣府表示，南島文化原鄉的推動不僅是文化輸出，更是文化邀請，為國際藝術家打造深度交流的平台。（台東縣府文化處提供）台東縣府表示，南島文化原鄉的推動不僅是文化輸出，更是文化邀請，為國際藝術家打造深度交流的平台。（台東縣府文化處提供）

在「南島客廳」由台東音樂家少多宜老師帶來多種竹製樂器，進行音樂交流環節，並與國際藝術家分享這些樂器背後的文化故事。他說，這些竹製樂器承載著台東土地的愛與祝福，讓音樂成為跨越語言與文化的共通語言，將台東的溫度與情感傳遞給每一位遠道而來的朋友。

台東縣府表示，南島文化原鄉的推動不僅是文化輸出，更是文化邀請，為國際藝術家打造深度交流的平台，讓島嶼之間的連結更加緊密」向世界展現南島文化的深度與溫度。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應