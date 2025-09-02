四大計畫整合 打造南島文化客廳 七國藝術家台東齊聚交流

《南島客廳－接待儀式》依循南島原鄉的接待方式展開，從吹號、吟唱到空間導覽。（台東縣府文化處提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕為深化「南島文化原鄉」政策實踐，台東縣政府文化處於8月31日在就藝會文化創生基地舉辦《南島客廳－接待儀式》，包括馬達加斯加、印尼、菲律賓、馬來西亞、日本、英屬百慕達與斐濟等7個國家的國際藝術家齊聚台東，整合包括「國際南島音樂人交流」、「海海台東・南島誌計畫」、「台東工藝國際駐村交流計畫」及「南島文化客廳行動計畫」等四大國際文化交流計畫，透過音樂、文學、工藝等駐村創作與交流。文化處藉此深化國際合作，讓台東成為跨島嶼文化的交流平台，推動多領域的共創與對話。

《南島客廳－接待儀式》，來自7個南島語系國家的藝術家們在台東交流。（台東縣府文化處提供）

活動依循南島原鄉的接待方式展開，從吹號、吟唱到空間導覽，營造「文化即生活、交流即儀式」的沉浸氛圍，讓南島家人真切感受到台東的溫度與深度。

文化處長李吉祟在致詞時表示，每一次在就藝會接待來自南島的家人，對台東來說都是一場來自數千年的召喚，「數千年前，台灣的首都在台東，從台灣玉的製造與流通開始，這裡就是南島文化的起點。」過去兩年多來，縣府不僅與原住民族行政處、史前館，還與社群、工藝師、藝術家攜手，從音樂、造舟、紋身、文學、工藝到學術等不同領域展開交流，讓台東逐步成為國際南島文化的交流平台、連結島嶼與世界。

《南島客廳－接待儀式》營造「文化即生活、交流即儀式」的沉浸氛圍。（台東縣府文化處提供）

來自羅圖馬島的劇作家暨《海洋奇緣2》文化顧問Vilsoni Hereniko分享，殖民或許奪走土地與資源，但永遠無法奪走原住民族的心靈與思想。「我們的身分、價值與傳統，就是我們的超能力，而台東文化的自信，正是這份力量的展現。」他說，這次來到台東，看見大家如此驕傲地持守自己的文化，讓他深深感受到力量：「我愛上了你們所有人，因為這份堅持，是我們共同的超能力。」

台東音樂家帶來多種竹製樂器，進行音樂交流，並與國際藝術家分享這些樂器背後的文化故事。（台東縣府文化處提供）台東縣府表示，南島文化原鄉的推動不僅是文化輸出，更是文化邀請，為國際藝術家打造深度交流的平台。（台東縣府文化處提供）

在「南島客廳」由台東音樂家少多宜老師帶來多種竹製樂器，進行音樂交流環節，並與國際藝術家分享這些樂器背後的文化故事。他說，這些竹製樂器承載著台東土地的愛與祝福，讓音樂成為跨越語言與文化的共通語言，將台東的溫度與情感傳遞給每一位遠道而來的朋友。

台東縣府表示，南島文化原鄉的推動不僅是文化輸出，更是文化邀請，為國際藝術家打造深度交流的平台，讓島嶼之間的連結更加緊密」向世界展現南島文化的深度與溫度。

