藝文 > 藝起享享 > 看表演

衛武營十年史詩巨作 華格納《羅恩格林》9/4首次在台全本演出

2025/09/02 20:25

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營的歌劇之路歷經15部作品的淬鍊與積累，讓我們有信心挑戰這部全長4.5小時且幕幕經典的鉅作「羅恩格林」。（記者李惠洲攝）衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營的歌劇之路歷經15部作品的淬鍊與積累，讓我們有信心挑戰這部全長4.5小時且幕幕經典的鉅作「羅恩格林」。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕衛武營國家藝術文化歌劇十年里程碑，一路走來受到許多民眾熱烈支持與愛戴，秉持著深耕十年歌劇的製作熱忱，也是衛武營歌劇十年淬鍊的傳統新編歌劇巨作，獻上台灣史上首部全本華格納《羅恩格林》演出，這部長達4.5小時的史詩巨作，體現華格納「整體藝術」理念，將音樂、劇本、文學與舞台設計融為一體，原作是講述聖杯騎士為了拯救被誣陷的艾爾莎公主而締下的婚約，但條件是公主不得詢問騎士的身分與來歷，最終，公主無法壓抑內心的疑問與猜測，最後打破約定禁忌，導致一連串的悲劇收場。而本次的導演莎賓娜捨棄原作的設定背景，將過去聖杯騎士的時空背景拉回當代的金融企業鬥爭場景來做結合，讓觀眾感受現今社會殘酷的金權世界，看見愛情與背叛、權力、慾望間的人性博弈，將為新版的《羅恩格林》詮釋出不同的震撼力與歌聲。

導演莎賓娜・哈特曼亨以2008年金融海嘯為背景，將中古世紀的王權鬥爭，巧妙轉譯為現代銀行內的商業戰爭。（記者李惠洲攝）導演莎賓娜・哈特曼亨以2008年金融海嘯為背景，將中古世紀的王權鬥爭，巧妙轉譯為現代銀行內的商業戰爭。（記者李惠洲攝）「羅恩格林」重要角色演員大合影。（記者李惠洲攝）「羅恩格林」重要角色演員大合影。（記者李惠洲攝）

衛武營藝術總監簡文彬表示，華格納其實對於常常聽音樂會、交響樂團的聽眾應該是不陌生，因為他有很多名曲，包括他的兩首前奏曲，還有每個人至少一輩子都會聽過一次的婚禮進行曲，都是出自華格納的歌劇《羅恩格林》，而整齣歌劇《羅恩格林》在舞台上全本演出，在台灣還是第一次。

女主角艾爾莎希望有騎士能夠來拯救她。（記者李惠洲攝）女主角艾爾莎希望有騎士能夠來拯救她。（記者李惠洲攝）騎士提出不得詢問身份的條件來拯救艾爾莎。（記者李惠洲攝）騎士提出不得詢問身份的條件來拯救艾爾莎。（記者李惠洲攝）

簡文彬指出，華格納的作品特點就是演出時間很長，但是這次挑選的《羅恩格林》在歐洲被戲稱為「最有義大利風格的華格納歌劇」，因為他的寫作構造還是維持傳統歌劇的樣貌。在超過3小時的音樂裡面，其實華格納留下了一些輔助的工具，他總體設計了40多個固定的音樂片段，那這些音樂片段都跟劇中的某個人物或某個場景息息相關，當我們欣賞這個歌劇時，前面20分鐘、30分鐘會聽到幾個固定會出現的音樂片段，在欣賞的過程裡自動慢慢把它連接起，讓情緒慢慢積累。華格納在1850年時推出《羅恩格林》，將中世紀的故事改編成一齣歌劇劇本，現在來到21世紀，導演莎賓娜把華格納當年做的事又做了一次，把原有的劇本改編成21世紀的金融海嘯背景，原本中世紀的刀劍對決的場景，變成了金融商業法律之間文件攻防之戰，在舞台上所看到的，會是當代的金融產業最常出現的玻璃帷幕大樓外觀。而整齣歌劇的呈現還是華格納原汁原味的音樂，這也是觀眾入門華格納歌劇的首選，衛武營準備好了將這部鉅作獻給觀眾，邀觀眾一起感受華格納的獨具魅力。

權力與慾望即將引爆對決。（記者李惠洲攝）權力與慾望即將引爆對決。（記者李惠洲攝）

在聽覺層面，除了管絃樂團的豐富配器外，《羅恩格林》編制上更需要壯麗的合唱團與舞台樂隊，來展現華格納歌劇聲勢浩大、氣勢磅礡的音響效果，第2、3幕中更有多達12支的小號，將分布於舞台及觀眾席的不同位置鳴奏，以壯闊的空間音效，打造出無與倫比的沉浸式聲場震撼，如此精心的製作設計，將由頂尖的演出團隊來完美詮釋。

《羅恩格林》將於9/4（四）至 9/7（日）在衛武營演出，由衛武營藝術總監簡文彬指揮，連袂國內外傑出歌手、長榮交響樂團、高雄市管樂團和台北愛樂合唱團，以超過百人的編制呈現震撼人心的合唱。

