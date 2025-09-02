自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

全台首例 「原林義雄宅邸」審定為「具轉型正義意涵」場址

2025/09/02 18:08

義光教會1樓禮拜堂全景。（人權館提供）義光教會1樓禮拜堂全景。（人權館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部國家人權博物館於2025年4月11日訂定公告「推動民間設置具轉型正義意涵場址作業要點」，其中，所謂「具轉型正義意涵場址」，指國家侵害人權行為的現場，做為反省威權統治，及有助於彰顯威權統治時期國家不法與人民抵抗的紀念地。國家人權博物館表示，原林義雄宅邸經台灣基督長老教會義光教會，於今年6月提出申請設置成為「具轉型正義意涵場址」，成為民間自主申請首例。

人權館說明，該場址原為台灣省議員林義雄的住宅，1980年2月28日中午時分，林宅遭侵入，兇嫌對林義雄的母親及3位女兒行兇，其中母親游阿妹（69歲）及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均被刺殺身亡，9歲長女林奐均則受重傷。兇案發生後，林宅無法出租、出售，林家經濟陷入困境。1982年台灣基督長老教會發起募款，向林義雄夫人方素敏買下林宅改為「義光教會」。每年2月28日均於教會紀念在戒嚴時期遭難的政治受難者。歷任牧師及會友積極參與台灣民主化運動，對台灣民主貢獻心力。

義光教會地下室對外樓梯口為當時7歲雙胞胎林亮均、林亭均遺體被發現處。（義光教會、人權館提供）義光教會地下室對外樓梯口為當時7歲雙胞胎林亮均、林亭均遺體被發現處。（義光教會、人權館提供）

林宅申請案，審議小組於7月10日至義光教會辦理現勘，並聽取教會的意見與想法；7月30日再召開審議會，會中審定「原林義雄宅邸╱台灣基督長老教會義光教會」為「具轉型正義意涵場址」，8月28日由文化部正式公告。人權館表示，將持續協助義光教會推動設置紀念牌，並舉辦歷史場址解說、講座或與場址及周遭場域相關之導覽活動，使場址空間繼續發揮轉型正義教育意義，成為彰顯人權與正義的亮點，讓台灣的民主發展引以為鑑。

