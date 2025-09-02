秋冬住福容徠旅澎湖現省千元 還有「澎管家」貼心服務

福容徠旅澎湖昨（1）日開放入住，以「慢慢徠」理念邀請旅客放慢步調，細細品味澎湖之美。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕在旅人的期盼中，網美系旅店「福容徠旅澎湖」昨（1）日開幕，飯店自8月22日開放訂房，打出9、10月開幕慶優惠房價，10天內就超過千間以上的訂房，澎湖縣長陳光復在開幕茶會致詞時，再次宣達將推出「冬遊澎湖消費券」，非澎湖籍旅客從11月1日至明年1月31日，入住縣內合法旅宿至少1晚，即可領取總額500元（5張100元）的消費券，用於食、宿、遊、購、行等合作店家使用，有效期至明年2月6日止；福容徠旅澎湖不只響應，每人再加碼500元（每房每晚限用1張），等於今年秋冬來澎湖、住徠旅，直接至少省1千元，3天2夜兩人入住最多省2千元。

「福容徠旅澎湖」昨（1）日開幕，澎湖縣長陳光復（右7）等人到場祝賀。（福容大飯店提供）

飯店1樓戶外裝置藝術「島日微光」，白天提供親子遊憩，晚上能欣賞獨特的光影藝術，亦提供預約派對包場。（福容大飯店提供）

標榜「網美系旅店」的福容徠旅澎湖，是「福容大飯店」旗下輕旅品牌「福容徠旅」系列的第6家，也是全體系的第19家飯店，主打「活力」、「人文」、「創新」、「便捷」、「環保」5大核心價值，融合在地風情、深度旅遊，致力為旅客創造美好的旅宿體驗。全館客房強調舒適溫馨，放置拼圖及益智積木，讓旅客一進客房就有得玩；床頭的留言板，讓旅客跟工作人員可以交流互動留言。值得一提的是，全館有12間套房，打造3種不同風格的度假氛圍，包含：網美風、輕奢風、希臘風；一樓「樂聚」餐廳是充滿趣味的共享空間，也是旅店的核心餐飲場域，提供早午餐、全天候的共享時光飲品小點、特色晚餐精選澎湃海味泡麵及冠軍牛肉麵、以及宵夜時段的鹹粥；戶外的「島日微光」是獨特的裝飾藝術空間，白天適合親子遊樂、拍漂亮網美照，座椅運用太陽能充電，在夜晚變身燈光裝置的藝術品，成為神祕有趣的派對空間；頂樓的「橙光城光」是欣賞夕陽最美的位置，夜間則化身為星空酒吧。

福容徠旅澎湖獨創「澎管家」服務，猶如在地好友般為遊客提供各種實用資訊。（福容大飯店提供）

澎湖縣府補助500元，福容徠旅再加碼500元，秋冬入住現省千元。（福容大飯店提供）

除了硬體設施，在服務上，福容徠旅澎湖設置「澎管家（Mr.Peng）」諮詢服務，包含遊程設計、接駁交通、餐廳推薦、景點分享、伴手禮代訂等，即使初次來澎湖也不用擔心。夜間時段還會舉辦「慢慢徠」活動，澎管家將與來自各地的旅客吃宵夜、玩桌遊、分享旅遊體驗，彼此認識喜歡澎湖的新朋友。更多福容徠旅澎湖相關內容詳詢福容大飯店官網。

