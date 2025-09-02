宜蘭高級日式庭園Villa度假好紓壓 綠舞推買一送一住房專案

綠舞推出「Chill Go Villa 買一贈一住房專案」，邀請旅客享受難得的慢活假期。（綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕為滿足忙於工作、嚮往到鄉間綠野別墅度假的旅人心，綠舞國際觀光飯店即日起至12月30日，限時推出「Chill Go Villa 買一贈一住房專案」，凡入住一晚即可再享一晚，或同一晚加贈一間房，讓旅客以超值價格暢遊宜蘭獨有的日式庭園Villa。專案適用於週一至週四（10月9日及23日不適用），無論是兩晚深度放鬆，還是與親友共享同遊時光，都能一次滿足；若選擇加價享用無菜單料理，更可享免服務費優惠，讓度假體驗更加升級。

日光璽舞板前無菜單料理，主廚嚴選當季食材，以創意手法呈現精緻和風饗宴。（綠舞國際觀光飯店提供）

入住即可體驗換穿經典浴衣漫遊日式庭園，感受不一樣的度假氛圍。（綠舞國際觀光飯店提供）

綠舞說明，此次專案提供3大房型選擇，雙人入住可選「高級庭園Villa」或「豪華庭園Villa」，4人則可入住「豪華湖畔Villa」，獨攬開闊湖景，優惠入住Villa趁現在。獨立大空間帶來私密與舒適體驗，旅客可在專屬庭院享受靜謐時光，或於Villa專屬檜木浴缸中靜靜放鬆身心，細細品味難得的慢活假期；若想升級味蕾享受，更可加購館內板前無菜單料理，主廚嚴選當季食材，以創意手法呈現精緻和風饗宴，專案期間還享免服務費優惠。

入住享受餵食萌寵樂趣，與眾多可愛萌寵互動超紓壓。（綠舞國際觀光飯店提供）

Villa入住專案也可選擇體驗虛擬高爾夫。（綠舞國際觀光飯店提供）

入住不僅有蝶舞咖啡廳兩日早餐與「微醺時光」宵夜，更能換穿日式經典浴衣暢遊園區，參加和菓子或手刷抹茶體驗（2選1），親手感受道地日式風情。園區同時規畫與水豚、梅花鹿、羊駝等動物的互動體驗，讓旅程療癒滿分；此外，房客還可加價150元（原價250元/人）體驗全新滑索設施，挑戰橫越湖面的飛馳快感，替假期留下難忘回憶。更多活動詳情與訂房資訊詳詢綠舞國際觀光飯店官網。

