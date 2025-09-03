義大遊樂世界歡慶軍人節 9/3起推「軍人召集令」超值優惠

義大遊樂世界9月3至14日推出「軍人召集令」超值優惠，邀請國軍英雄偕親友同樂。（義大遊樂世界提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接軍人節，義大遊樂世界9月3至14日推出「軍人召集令」超值優惠，邀請國軍英雄攜親友同樂。凡持有中華民國現役軍人相關證件（含軍人、國防部、軍校、海巡署、榮民、第二類退除役官兵權益卡、替代役），本人僅需293元即可入園暢玩，更可攜伴最多4名親友同行，每人只要777元。

義大遊樂世界一票玩到底，讓大人小孩都能盡情同歡。（義大遊樂世界提供）

義大遊樂世界擁有全台獨特的希臘主題園區，結合極限挑戰、天旋地轉等刺激的設施，與天生好手、酷炫尬車等親子同樂的遊具，還有精采遊行與皇家劇院大秀，一票玩到底，處處充滿驚喜，讓大人小孩都能盡情享受。同時，9月也迎來開學季，義大世界購物廣場特別準備多項學生限定優惠，一起迎接新學期好心情。持學生證至德誼數位購買指定系列商品現折3,500元，再送電腦全配大禮包，搭配指定方案最高再折萬元、GAP消費滿2,000元折200元、EDWIN推出買一送一再享滿額折扣、norns全館消費滿799元現折70元。無論是添購上學必備用品，或是療癒小物，都能一次入手，讓「開學」變得更有趣。

