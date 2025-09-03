自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

圓山致敬9月軍教雙節 東密道導覽滿額免費送、松鶴buffet專屬75折

2025/09/03 07:00

9月1至30日持軍人或教師相關證件於指定餐廳消費滿額，即可免費獲贈「圓山東密道導覽券」。（圓山大飯店提供）9月1至30日持軍人或教師相關證件於指定餐廳消費滿額，即可免費獲贈「圓山東密道導覽券」。（圓山大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕為向長年守護國土的國軍，以及辛勤耕耘教育的教師致上最高敬意，圓山大飯店即日起至9月30日，推出「軍教雙節感恩專案」。凡持軍人或教師相關證件於指定餐廳消費滿額，即可免費獲贈「圓山東密道導覽券」。此外，9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證至松鶴自助餐廳用餐，更可享全日餐期75折專屬優惠。

9月「滿額送密道文化體驗」活動，一遊圓山歷史建築的祕境花園。（圓山大飯店提供）9月「滿額送密道文化體驗」活動，一遊圓山歷史建築的祕境花園。（圓山大飯店提供）

圓山大飯店表示，館內金龍餐廳、圓苑餐廳及圓山牛排館，9月份聯合推出「滿額送密道文化體驗」活動，單筆消費滿5,000元贈導覽券1張、6,000元贈2張、9,000元贈3張、10,000元贈4張，依此類推，最多贈送10張。歡迎大家踏入圓山歷史建築的神祕角落，探索流轉歲月的文化魅力。

圓山大飯店希望透過美饌佳餚，向軍教人員傳遞圓山的敬意與感恩。（圓山大飯店提供）圓山大飯店希望透過美饌佳餚，向軍教人員傳遞圓山的敬意與感恩。（圓山大飯店提供）

至於粉絲最愛、多國風味的松鶴自助餐廳也於9月特別回饋，9月3日現役軍人、9月28日在職教師出示相關證件，即享全日餐期75折優惠。現切牛排、時令海鮮、異國佳餚一次滿足，開啟五星級味蕾之旅。圓山大飯店總經理方遠懷表示，此次軍教雙節活動，盼透過美饌佳餚與文化導覽，向每一位長年守護與啟迪心靈的軍教人員傳遞圓山的敬意與感恩。更多相關內容詳詢圓山大飯店官網。

