北美館換將！駱麗真接任館長 9月中下旬正式上任

北美館新任館長駱麗真。（隨寓工作室攝，北美館、當代館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市政府文化局今（2）日發布，台北市立美術館第10任館長將由駱麗真接棒，預計於9月中、下旬就任。

即將出任北美館館長駱麗真於新聞稿中指出：「期望以台北市大文化品牌計畫的想法，讓北美館與其擴建計畫中的當代藝術、新媒體藝術參與國際展覽的合作以創造聲量，成為有別於台灣其他城市的文化創新規劃，進一步強化在全球文化地圖上的影響力。我期許自己能持續用專業與熱忱推動藝術走進社會，推動制度與創意的平衡，讓台灣的文化不只是被看見，更在世界文化舞台上發光，讓台北成為亞洲具代表性的文化創新城市。」

請繼續往下閱讀...

北美館表示，駱麗真館長具備豐富的館所經營經驗，曾於2018至2019 年擔任台北數位藝術中心執行長，推動數位藝術推廣與跨域展演、駐地研究與藝術家共創實驗計畫，同時提升台灣數位藝術在國際上的能見度。自2019年起出任台北當代藝術館館長，以「再造品牌價值、深化社會連結」為治理主軸，讓當代館的展覽能量與公共服務並進，不僅拓展多元觀眾群，更深化當代藝術與社會議題之間的對話；她同時強化數位行銷與新媒體應用，使館舍能靈活回應快速變動的文化生態。

駱麗真擁有美國紐約大學藝術創作碩士，並獲得交通大學應用藝術研究所博士學位，專長涵蓋當代藝術策展與評論、美術館行政與管理、新媒體藝術研究與創作、藝術教育，以及數位行銷與趨勢研究。長年致力於藝術與社會的連結，並以推動台灣當代藝術及文化治理的多元可能性為職志。曾任台灣科技藝術教育協會第二、三屆理事長、中華民國視覺藝術協會第7屆理事長，並多次參與教育部與文化部的政策研究與專案審查工作，同時也是「台灣當代藝術資料庫」的發起人之一。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法