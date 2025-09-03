自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

向國軍致敬！海洋公園免費招待國軍 悅來享房型升等餐飲5折

2025/09/03 05:30

遠雄海洋公園向國軍致敬，至9月14日前，軍人本人免費，親友同行享優惠。（遠雄海洋公園提供）遠雄海洋公園向國軍致敬，至9月14日前，軍人本人免費，親友同行享優惠。（遠雄海洋公園提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕遠雄遊憩休閒事業旗下兩大花蓮在地品牌：遠雄海洋公園與遠雄悅來飯店向國軍英雄致敬，特別加碼推出雙重回饋：至9月14日前，軍人本人憑證可免費暢玩海洋公園；悅來大飯店則推出限時住房專案，再加碼升等房型；此外，軍人憑證與親友同行，還可享英倫西餐廳自助晚餐、假日自助下午茶5折優惠。

遠雄海洋公園每日2場「萬聖骷髏MAN餵食秀」，是萬聖狂歡亮點之一。（遠雄海洋公園提供）遠雄海洋公園每日2場「萬聖骷髏MAN餵食秀」，是萬聖狂歡亮點之一。（遠雄海洋公園提供）

遠雄說明，海洋公園在93軍人節當天，特別向軍人們致敬，軍人本人憑有效證件（包含現役軍人、退役軍人、軍校生及軍中行政人員）免費入園，同行者則可享優惠票399元（每位軍人最多可帶4人）；至9月14日止，軍人本人憑有效證件可享免費，須搭配1人現場臨櫃購買699元票價。

遠雄悅來大飯店「感謝國軍 向英雄致敬」，推出限時住房專案，再加碼升等房型。（遠雄悅來大飯店提供）遠雄悅來大飯店「感謝國軍 向英雄致敬」，推出限時住房專案，再加碼升等房型。（遠雄悅來大飯店提供）

遠雄悅來大飯店則是以「感謝國軍 向英雄致敬」為主題，推出軍人專屬住房與餐飲優惠，回饋每一位守護家園的英雄。9月1至7日，三軍軍人持軍人證入住，即享有升等豪華海景客房禮遇；三軍軍人與一位親友同行，於英倫西餐廳享用自助晚餐、假日自助下午茶，軍人本人享5折優惠；皮爾沙酒吧推出朝日生啤酒買2送1優惠。邀請國軍安排一段療癒身心的假期，與親友共享美好歡聚時光。

遠雄海洋公園將於萬聖節期間，推出限定主題遊行。（遠雄海洋公園提供）遠雄海洋公園將於萬聖節期間，推出限定主題遊行。（遠雄海洋公園提供）

此外，海洋公園將於9月6日至11月2日，推出年度特別活動「Halloween小鬼祭！」，為遊客帶來一場奇幻、驚喜的萬聖狂歡。今年的活動亮點，除有每日限定一場的戶外主題遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」外，還有萬聖限定搞怪餐點，讓味蕾與視覺一同感受濃濃的萬聖氛圍。海洋公園還另外準備多重驚喜，萬聖節期間，人氣角色「骷髏MAN」將突襲探險島水族館，帶來每日兩場的限定演出「萬聖骷髏MAN餵食秀」，只見他神秘現身水族館，指揮魟魚、鯊魚們上演熱鬧的大鬧場景，為遊客打造出前所未有的震撼體驗。超人氣的親親海洋夜未眠活動也將推出主題式夜宿活動：萬聖主題、聖誕主題及跨年版夜宿營，全包式食宿遊享受，還能感受濃濃的節慶氛圍。更多相關內容詳詢遠雄海洋公園官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應