向國軍致敬！海洋公園免費招待國軍 悅來享房型升等餐飲5折

遠雄海洋公園向國軍致敬，至9月14日前，軍人本人免費，親友同行享優惠。（遠雄海洋公園提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕遠雄遊憩休閒事業旗下兩大花蓮在地品牌：遠雄海洋公園與遠雄悅來飯店向國軍英雄致敬，特別加碼推出雙重回饋：至9月14日前，軍人本人憑證可免費暢玩海洋公園；悅來大飯店則推出限時住房專案，再加碼升等房型；此外，軍人憑證與親友同行，還可享英倫西餐廳自助晚餐、假日自助下午茶5折優惠。

遠雄海洋公園每日2場「萬聖骷髏MAN餵食秀」，是萬聖狂歡亮點之一。（遠雄海洋公園提供）

遠雄說明，海洋公園在93軍人節當天，特別向軍人們致敬，軍人本人憑有效證件（包含現役軍人、退役軍人、軍校生及軍中行政人員）免費入園，同行者則可享優惠票399元（每位軍人最多可帶4人）；至9月14日止，軍人本人憑有效證件可享免費，須搭配1人現場臨櫃購買699元票價。

請繼續往下閱讀...

遠雄悅來大飯店「感謝國軍 向英雄致敬」，推出限時住房專案，再加碼升等房型。（遠雄悅來大飯店提供）

遠雄悅來大飯店則是以「感謝國軍 向英雄致敬」為主題，推出軍人專屬住房與餐飲優惠，回饋每一位守護家園的英雄。9月1至7日，三軍軍人持軍人證入住，即享有升等豪華海景客房禮遇；三軍軍人與一位親友同行，於英倫西餐廳享用自助晚餐、假日自助下午茶，軍人本人享5折優惠；皮爾沙酒吧推出朝日生啤酒買2送1優惠。邀請國軍安排一段療癒身心的假期，與親友共享美好歡聚時光。

遠雄海洋公園將於萬聖節期間，推出限定主題遊行。（遠雄海洋公園提供）

此外，海洋公園將於9月6日至11月2日，推出年度特別活動「Halloween小鬼祭！」，為遊客帶來一場奇幻、驚喜的萬聖狂歡。今年的活動亮點，除有每日限定一場的戶外主題遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」外，還有萬聖限定搞怪餐點，讓味蕾與視覺一同感受濃濃的萬聖氛圍。海洋公園還另外準備多重驚喜，萬聖節期間，人氣角色「骷髏MAN」將突襲探險島水族館，帶來每日兩場的限定演出「萬聖骷髏MAN餵食秀」，只見他神秘現身水族館，指揮魟魚、鯊魚們上演熱鬧的大鬧場景，為遊客打造出前所未有的震撼體驗。超人氣的親親海洋夜未眠活動也將推出主題式夜宿活動：萬聖主題、聖誕主題及跨年版夜宿營，全包式食宿遊享受，還能感受濃濃的節慶氛圍。更多相關內容詳詢遠雄海洋公園官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法