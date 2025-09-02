2025台灣設計展3大展區全攻略 從彰化市到鹿港、田尾走讀設計之旅

「2025台灣設計展」將於10月10日至26日登場今（2）日舉辦展前記者會。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由經濟部與彰化縣政府主辦、台灣設計研究院執行的「2025台灣設計展」將於10月10日至26日登場，今年以「彰化行」為題，首次移師彰化舉辦，橫跨彰化市、鹿港鎮與彰南（田尾、田中）三大展區。這場歷年規模最大的設計展，不只展館數量最多，也將產業、文化與生活場景完整串連，打造一趟沉浸式的設計走讀之旅。

彰化展區：產業製造與城市未來

從彰化市區出發，展覽以縣立圖書館、藝術館、美術館及武德殿為核心，串聯中興庄眷村文化園區與高賓閣。這裡的主題單元包括「總行」、「製造行」、「升級行」、「跨界行」等，帶觀眾看見在地製造業如何從傳統走向創新。以「永續行」為例，策展人以武德殿為靈感打造「未來習武所」，結合循環設計與科技應用，探索環境共生的可能，呈現彰化設計能量的新面貌。

「商圈行」合作品牌推出小西商圈地墊。（TDRI提供）

鹿港展區：文化記憶與信仰場域

繼續走進鹿港，展覽以深厚的文化底蘊為核心，在鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂與鹿港公會堂展開三大主題。「圓夢行」透過互動與沉浸式體驗，讓觀眾一邊回顧歷史，一邊想像未來生活；「文化行」結合聲音、影像與物件，詮釋百年文化的持續傳承；「平安行」則以香案供品與節慶儀式，再現庶民信仰的情感記憶。鹿港展區讓人彷彿置身廟埕與老街之間，在光影與聲響中重新認識「文化之都」。

「永續行」合作品牌推出REBIRTH回收帆布袋包。（日常經典股份有限公司提供）

彰南展區：花卉王國與產業現場

走到田尾與田中，彰南展區展現的是另一種面貌。田尾公路花園以「田尾行」為核心，規劃「溫室城堡」、「植物學校」與「田尾DNA」等五大單元，將花卉王國打造成融合永續理念與生活美學的舞台；鄰近高鐵站的彰化國際展覽中心則舉辦「冠軍行」，直擊產業製造現場，展現「Made in ChangHua」如何在世代交替中持續創新。

城市展演與假期遊程

除了3大展區，設計展期間還安排市集、光雕秀與演唱會，並結合街道改造與走讀藝術節，讓觀眾能在假期中將展覽與城市日常緊密串聯。TDRI表示，今年設計展是一次跨越南北、連結文化與產業的嘗試，誠摯邀請民眾於國慶及光復連假期間，一起走讀彰化，用雙腳實地感受這座城市的設計魅力。

