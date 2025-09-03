群鳥-吳筱瑩創作個展 溪口客家文化館登場

當代藝術家吳筱瑩（右一）在溪口客家文化館舉辦個展。（圖由溪口客家文化館提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「抬頭看有鳥，餐桌有蛋，市場還買得到鳥仔餅。」這句話道出了鳥在溪口人生活中扮演的多重角色，當代藝術家吳筱瑩以「鳥」為核心意象，結合自然觀察與土地記憶，9月2日至11月28日在溪口客家文化館舉辦「群鳥-吳筱瑩創作個展」，帶來一場詩意與深度兼具的視覺藝術饗宴。

當代藝術家吳筱瑩在溪口客家文化館舉辦個展。（圖由溪口客家文化館提供）

溪口鄉長孫維聰表示，清代以來，溪口就是多元族群遷徙與融合的匯聚之地。其中，「鳥」的意象不僅翱翔於天際，更深植於溪口人的日常生活與集體記憶，從傳統點心「鳥仔餅」、農村常見的鵪鶉養殖產業，到地貌如展翅飛翔的鳥形自然輪廓，「鳥」早已成為溪口最具代表性的文化符號。

請繼續往下閱讀...

當代藝術家吳筱瑩在溪口客家文化館舉辦個展。（圖由溪口客家文化館提供）

為展現在地文化的當代表達，溪口鄉公所特別邀請旅英返台的當代藝術家吳筱瑩在客家文化館舉辦創作個展，展出的作品並非對鳥的寫實描繪，而是藝術家近年來對自然與生命的細膩觀察與感受，經由創作進行詩性轉化。創作視角從草木的生長延伸至鳥群的遷徙與流動，描繪個體與群體之間的張力與和諧，也映照人與自然、個人與社群之間的微妙情感關係。

個展以抽象與半具象的視覺語彙，涵蓋繪畫、數位創作與小型立體裝置，捕捉鳥群聚散、振翅與停棲的詩意瞬間。鳥的身影時而高飛、時而停駐，象徵漂泊與歸屬、獨立與依附間的情感交織，也呼應溪口這片因「溪流交會」而孕育出的多元文化與地理特性。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法