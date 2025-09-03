自由電子報
潮對流論壇明登場！集結英美日韓重量級大師 跨界暢談藝術與科技

2025/09/03 14:27

台北系列活動《潮對流｜國際論壇》，將在明（4）日、5日於台北101双融域登場，邀請來自英、美、日、韓四位重量級講者齊聚。（北市文化局提供）台北系列活動《潮對流｜國際論壇》，將在明（4）日、5日於台北101双融域登場，邀請來自英、美、日、韓四位重量級講者齊聚。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕潮台北系列活動《潮對流｜國際論壇》，將在明（4）日、5日於台北101双融域登場，邀請來自英、美、日、韓4位重量級講者齊聚，分別為英國殿堂級錄音室Abbey Road Studios董事總經理Sally Davies；曾與音樂大師坂本龍一共同創作，來自紐約的製作人暨導演Todd Eckert；卡莉怪妞藝術總監增田賽巴斯汀（Sebastian Masuda）；韓團Big Ocean經紀公司執行長Cha Haley，帶來跨越藝術、音樂、時尚到科技的精彩對話。

明天首場論壇上午由導演Todd Eckert打頭陣，曾與音樂大師坂本龍一合作的他，以混合實境作品《鏡 Kagami》重現大師音樂精華，在歐美日台巡演皆獲熱烈迴響。其創作包括全球首件大型公開的混合實境表演藝術作品《The Life》以及與日本建築師藤本壯介（Sou Fujimoto）合作的《Medusa》，將虛擬建築與現實交疊，為觀眾開啟沉浸式感官新境界，本次論壇Todd Eckert將以「如何驅動潮流娛樂產業的轉型與升級」為主題，分享如何透過沉浸式科技拓展藝術邊界，帶來娛樂與科技融合的新想像。

下午則由日本「KAWAII 文化教主」增田賽巴斯汀（Sebastian Masuda） 接棒，他自1990年代起活躍於劇場與當代藝術領域，從2011年擔任卡莉怪妞〈PONPONPON〉MV 藝術總監，在本次論壇中，他將以音樂、藝術與娛樂產業如何激發全新形式的合作搭配繽紛的視覺語彙，分享如何將藝術、音樂、時尚與娛樂跨界融合，並讓 KAWAII 成為全球共鳴的文化符號。

9月5日上午，來自韓國的Parastar Entertainment 執行長 Cha Haley將分享，她是全球第一支聽障K-POP男團Big Ocean 的幕後推手，運用AI技術引領流行音樂走向多元與無障礙的新時代，她將在論壇K-POP如何應用AI打造男團Big Ocean誕生探討 AI 如何重塑韓流產業生態，展現流行音樂更多元的未來可能。

下午論壇壓軸由英國 Abbey Road Studios 董事總經理 Sally Davies 擔綱，將首度在台灣公開分享音樂產業的未來藍圖。英國 Abbey Road Studios 成立近百年，以披頭四（The Beatles）同名專輯《Abbey Road》享譽世界，更是Lady Gaga、Radiohead、Pink Floyd、Adele等巨星的創作搖籃。今年，台灣人氣樂團告五人如願在此完成新專輯錄製，創下華語流行音樂史上首張「全程於Abbey Road Studios錄製」的專輯，成為重要里程碑，在本次國際論壇中，Sally Davies 將以從傳奇錄音室到新世代創意人才的孕育之地為題，揭示數位時代中音樂產業的創新路徑與未來方向。

