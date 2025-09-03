自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

北市客委會攜手藝文團體 辦客家藝文活動社區展演

2025/09/03 10:34

由采風樂坊帶來的《好客傳奇．搖滾國樂》融入傳統樂器與流行文化，推出創新又純粹的表演。（圖由北市客委會提供）由采風樂坊帶來的《好客傳奇．搖滾國樂》融入傳統樂器與流行文化，推出創新又純粹的表演。（圖由北市客委會提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市客委會攜手劇團及樂隊等6大藝文團體合作，在台北6大行政區舉辦客家藝文活動社區展演，推動一系列親子活動，融合客語以及傳統歌曲，更提供客家紅粄吊飾體驗和摸彩活動，邀請民眾一起認識充滿底蘊與創意的客家文化。

客委會表示，由采風樂坊、銀河谷音劇團、鞋子兒童實驗劇團、龍潭愛樂管弦樂團、好玩的劇團以及奇岩室內樂團六大團隊合作，推出一系列藝術活動。活動將深入台北六大行政區，於大同、大安、中正、萬華、士林與文山區接力登場。

【9/7（日）─歸綏戲曲公園─大同區延平里】

由采風樂坊開場，帶來熱血沸騰的《好客傳奇．搖滾國樂》，搖滾遇上國樂，火花四射！用耳熟能詳的節奏結合傳統旋律，帶來一場視覺與聽覺的饗宴。

【9/13（六）─東區地下街4號廣場─大安區建安里】

銀河谷音劇團《頑皮孫悟空》幽默風趣的表演風格，巧妙結合客家語言與戲劇，讓孩子在笑聲中親近客家文化，寓教於樂。

【9/19（五）─杭州南路一段143巷34號─中正區文祥里】

鞋子兒童實驗劇團推出《雞婆花（客庄版）》，將日常生活化為舞台劇碼，以生動活潑的演出引發觀眾共鳴，讓大小朋友在戲劇中體驗生活智慧與文化傳承。

【9/20（六）─昆明區民活動中心─萬華區仁德里】

龍潭愛樂管弦樂團《客家靚聲樂饗客庄》，融合優雅弦樂與傳統客家歌謠，在社區中打造古典音樂殿堂，讓觀眾沉浸於優美旋律之中。

【9/21（日）─士林三號廣場─士林區德行里】

好玩的劇團帶來奇幻冒險劇《宇宙馬戲團-幸福魔法書》，神秘的魔法書即將開啟，只要夥伴團結合作，就能召喚幸福、打敗惡勢力，一場奇幻的冒險故事，就此展開。

【9/28（日）─公務人員訓練處大禮堂─文山區萬美里】

壓軸演出由奇岩室內樂團《弦歌客曲》，以深情演奏與動人歌聲，呈現溫暖音樂饗宴，讓文山區化為音樂的桃花源，為2025客家藝文活動社區巡演劃下完美句點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應