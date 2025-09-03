北市客委會攜手藝文團體 辦客家藝文活動社區展演

由采風樂坊帶來的《好客傳奇．搖滾國樂》融入傳統樂器與流行文化，推出創新又純粹的表演。（圖由北市客委會提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市客委會攜手劇團及樂隊等6大藝文團體合作，在台北6大行政區舉辦客家藝文活動社區展演，推動一系列親子活動，融合客語以及傳統歌曲，更提供客家紅粄吊飾體驗和摸彩活動，邀請民眾一起認識充滿底蘊與創意的客家文化。

客委會表示，由采風樂坊、銀河谷音劇團、鞋子兒童實驗劇團、龍潭愛樂管弦樂團、好玩的劇團以及奇岩室內樂團六大團隊合作，推出一系列藝術活動。活動將深入台北六大行政區，於大同、大安、中正、萬華、士林與文山區接力登場。

【9/7（日）─歸綏戲曲公園─大同區延平里】

由采風樂坊開場，帶來熱血沸騰的《好客傳奇．搖滾國樂》，搖滾遇上國樂，火花四射！用耳熟能詳的節奏結合傳統旋律，帶來一場視覺與聽覺的饗宴。

【9/13（六）─東區地下街4號廣場─大安區建安里】

銀河谷音劇團《頑皮孫悟空》幽默風趣的表演風格，巧妙結合客家語言與戲劇，讓孩子在笑聲中親近客家文化，寓教於樂。

【9/19（五）─杭州南路一段143巷34號─中正區文祥里】

鞋子兒童實驗劇團推出《雞婆花（客庄版）》，將日常生活化為舞台劇碼，以生動活潑的演出引發觀眾共鳴，讓大小朋友在戲劇中體驗生活智慧與文化傳承。

【9/20（六）─昆明區民活動中心─萬華區仁德里】

龍潭愛樂管弦樂團《客家靚聲樂饗客庄》，融合優雅弦樂與傳統客家歌謠，在社區中打造古典音樂殿堂，讓觀眾沉浸於優美旋律之中。

【9/21（日）─士林三號廣場─士林區德行里】

好玩的劇團帶來奇幻冒險劇《宇宙馬戲團-幸福魔法書》，神秘的魔法書即將開啟，只要夥伴團結合作，就能召喚幸福、打敗惡勢力，一場奇幻的冒險故事，就此展開。

【9/28（日）─公務人員訓練處大禮堂─文山區萬美里】

壓軸演出由奇岩室內樂團《弦歌客曲》，以深情演奏與動人歌聲，呈現溫暖音樂饗宴，讓文山區化為音樂的桃花源，為2025客家藝文活動社區巡演劃下完美句點。

