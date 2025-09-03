自由電子報
尋找台北知府陳星聚 看戲、走讀台北城歷史

2025/09/03 14:30

「尋找陳星聚」系列活動，以走讀結合戲劇演出的「走讀劇場」導覽台北城的故事。（中華河洛暨開漳聖王文化研究會提供）「尋找陳星聚」系列活動，以走讀結合戲劇演出的「走讀劇場」導覽台北城的故事。（中華河洛暨開漳聖王文化研究會提供）

〔記者何玉華／台北報導〕中華河洛暨開漳聖王文化研究會在去年台北建城140週年，舉辦「尋找陳星聚」系列活動，以走讀結合戲劇演出的「走讀劇場」，探索1884年台北城市的起點導覽活動，今年擴大規畫「兩條路線、三場戲劇」，分別沿著北城牆（忠孝西路）、南城牆（愛國西路）出發，透過看戲、漫步、聆聽、分享，了解台北城事。

「尋找陳星聚」系列活動，以走讀結合戲劇演出的「走讀劇場」導覽台北城的故事。（中華河洛暨開漳聖王文化研究會提供）「尋找陳星聚」系列活動，以走讀結合戲劇演出的「走讀劇場」導覽台北城的故事。（中華河洛暨開漳聖王文化研究會提供）

主辦單位表示，1875年北台灣因受國際關注而獲清廷重視，決定在大稻埕與艋舺之間興建台北城，設置台北府，但幾經波折，直到第4任台北知府陳星聚克服經費、選址、戰爭等困難，於1882年動工啟建，1884年在清法戰爭的砲火中，台北城竣工誕生，推動建成的最大功臣陳星聚也積勞成疾，1885年在任內病逝。台北城在1895年日治時期陸續遭到拆除，如今僅徒具孤零城門。

主辦單位說，長久以來，人們只知沈葆楨、劉銘傳、丁日昌……而「台北知府陳星聚」的名號，不僅被時代淘洗，其功勞與鋒芒，也被同時代其他耀眼的政治明星蓋過。在台北建城140週年，發起「尋找陳星聚」系列活動，因為城牆多已不復存在，因此嘗試以走讀結合戲劇演出的「走讀劇場」形式，探索1884台北城事的起點。

今年走讀劇場將規畫「兩條路線、三場戲劇」，分別沿著北城牆（忠孝西路）、南城牆（愛國西路）出發，每場100至120分鐘，帶領25人，以近距離、小規模、多場次的方式導覽走讀、戲劇演出台北城與台北知府陳星聚，進而將老城區的故事連結當代樣貌，帶領民眾一起走在已消逝的歷史現場，觀賞與聆聽過去的台北故事；活動將自9月5日起開放網路報名，免費參加，全程使用導覽耳機，事先報名並全程參與者，贈予活動限量專屬紀念小物；報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEwVGrZdzNlD-bA1PV10VclunFF90XH1Sbo4vN1HqllD0D7Q/viewform

