藝文 > 即時

「豬」事大吉義民創藝展 起跑

2025/09/03 13:43

新竹縣史館的「豬」事大吉義民創藝展，今天用有趣的遙控豬豬車起跑來開展。（記者黃美珠攝）新竹縣史館的「豬」事大吉義民創藝展，今天用有趣的遙控豬豬車起跑來開展。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕農曆7月20日義民節前，新竹縣府依例會先舉辦「義魄千秋~2025全國義民祭在新竹縣」造勢宣傳，其系列活動《「豬」事大吉義民創藝展》，是闊別6年後再次舉辦的彩繪神豬比賽，獲縣內12所小學響應，收得208隻彩繪神豬創意作品，並精選百隻聯展。今天這個創意聯展在副縣長陳見賢、客委會副主委邱星崴等共同以遙控「豬豬」車起跑方式宣告展開，11月30日前都在新竹縣史館，靜待大家扶老攜幼去欣賞。

遙控豬豬車，替今天的「豬」事大吉義民創藝展打前鋒。（記者黃美珠攝）遙控豬豬車，替今天的「豬」事大吉義民創藝展打前鋒。（記者黃美珠攝）

縣府文化局配合成立30週年，因此文化義民祭系列活動特別規劃「校園領調~新竹縣義民祭彩繪神豬徵件」比賽，邀請縣內小學生用創意、趣味彩繪小豬模型，從中讓他們了解義民節籌辦過程的儀典等，也認識義民節賽神豬的民俗活動及其時代演進。

展現100種創意的「豬」事大吉義民創藝展。最上面3隻從左到右，依序就是贏得優選的「義民好客望新埔」、「原豬民勇士」、以及「龍來福」。（記者黃美珠攝）展現100種創意的「豬」事大吉義民創藝展。最上面3隻從左到右，依序就是贏得優選的「義民好客望新埔」、「原豬民勇士」、以及「龍來福」。（記者黃美珠攝）

208件作品中，關西石光國小沈宇豪「原豬民勇士」、竹北十興國小楊侑澄「龍來福」，以及新埔枋寮國小劉鎔慈「義民好客旺新埔」，各自傳達原民、客家等相關文化元素，展現多元文化特性，獲得優選肯定。跟其他優秀作品一起集結在縣史館1樓，展現年輕孩子們的100個創意，特展現場還有歷年義民祭典文宣平安符等，展現義民祭精神的延續和祝願。

客委會副主委邱星崴（左起）頒獎給彩繪神豬優選得主石光國小沈宇豪、十興國小楊侑澄。（記者黃美珠攝）客委會副主委邱星崴（左起）頒獎給彩繪神豬優選得主石光國小沈宇豪、十興國小楊侑澄。（記者黃美珠攝）

至於每年義民祭典不可少的平安符，文化局這次用乾隆皇帝御筆所寫的「褒忠」字樣做設計，搭配今年輪值祭典區在關西，取自台灣紅茶公司的紅茶，推出限定版的「義民茶香平安符」文創紀念禮盒，今天也一併亮相，以驚艷眾人。

新竹縣副縣長陳見賢頒獎給彩繪神豬優選創作者、枋寮國小學童劉鎔慈。（記者黃美珠攝）新竹縣副縣長陳見賢頒獎給彩繪神豬優選創作者、枋寮國小學童劉鎔慈。（記者黃美珠攝）

