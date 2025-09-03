自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

解嚴後中正紀念堂社會運動影像展 看見廣場上的力量

2025/09/03 13:48

許村旭作品「國會全面改選、萬年老賊下台」遊行。（中正紀念堂管理處提供）許村旭作品「國會全面改選、萬年老賊下台」遊行。（中正紀念堂管理處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕自1987年解嚴以來，有許多影響了國家方向的民主抗爭與社會運動在中正紀念堂的廣場上發生。中正紀念堂管理處推出「廣場上的力量—解嚴後中正紀念堂社會運動影像展」，透過13位影像工作者的鏡頭，閱覽台灣的民主聲音。

策展人沈昭良將主堂體內往來觀眾最頻繁的一樓展場牆面轉化為「廣場」，他想用「廣場」上具有視覺張力的影像牆面，隱喻來自人民的意志、促使國家社會改革的強大持續力與凝聚力。除了影像照片，另一面牆上以年表呈現中正紀念堂廣場上社會運動及各國廣場上曾發生的重要事件為對照。

「廣場」上以台灣民主化過程最具代表性的全國學生運動野百合學運（1990）做為中心點，橫向左右開展。涵蓋64天安門事件紀念及聲援集會（1989、2019、2025）、反軍人干政大遊行（1990）、原住民族權利抗爭運動（1990、1994、2007）、反核大遊行（1994、2001、2013）、台灣同志遊行（2018）、聲援香港反送中遊行（2019）、Taiwan stands with Ukraine 台灣聲援烏克蘭集會（2022）等。

沈昭良邀請包括蔡明德、劉振祥、謝三泰、黃子明、許村旭、林俊安、許伯鑫、連慧玲、張良一、杭大鵬、陳宗怡、曾原信及趙世勳等媒體及攝影工作者參與展出。他們分屬不同世代，反映出他們透過攝影回應時代的共同信仰和貫徹，同時銘記每個抗爭世代與衝撞靈魂的無悔意志。

